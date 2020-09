Befaamde bocht bij Brigandsbrug krijgt aanpassing Valentijn Dumoulein

23 september 2020

11u55 0 Ingelmunster Er wordt gewerkt aan een oplossing voor de te krappe bocht aan het voeteinde van de nieuwe Brigandsbrug. Amper een week na de opening bleek al dat bussen van De Lijn nauwelijks door de chicane kunnen passeren en dat dus voorlopig maar niet doen.

Een chicane vind je eerder terugvinden op een racecircuit, maar sinds kort heeft ook Ingelmunster zijn kunstmatige S-bocht. Die mondt uit op het Stationsplein. Eerder klonk al kritiek dat de draai wel heel abrupt is, maar toen uit tests met bussen van De Lijn ook bleek dat ze er nauwelijks konden draaien was het hek helemaal van de dam. Bussen mogen voorlopig niet over de brug rijden. Voor vrachtwagens stelt het probleem zich niet omdat er een tonnagebeperking geldt.

Oppositie kritisch

Al vlug stelden heel wat inwoners zich luidop de vraag hoe de constructiefout kon gebeuren. Ook oppositieraadslid Filip Blanckaert (CD&V), die er burgemeester Kurt Windels (De Brug) op de gemeenteraad over interpelleerde. “Tal van diensten en specialisten zijn hier jaren mee bezig geweest en toch is het fout kunnen lopen. We vragen ons dan ook af wat de oplossing is die voorgesteld wordt en binnen welk tijdsbestek we die aanpassing mogen verwachten. En niet onbelangrijk: wie zal deze extra kosten betalen? Niet de gemeente, mag ik hopen.”

Er zijn indertijd geen opmerkingen gemaakt over de haalbaarheid om daar met bepaalde voertuigen te kunnen passeren. Pas bij de opening van de brug stelde De Lijn vast dat het moeilijk is om die bocht te nemen Burgemeester Kurt Windels

Oplossing op korte termijn

De burgemeester zoekt de oorzaak bij meerdere partijen. “Het gaat om plannen die over meerdere legislaturen heen door de handen van meerdere partijen en belanghebbenden zijn gegaan”, legt hij uit. “Alle diensten, zowel intern als extern, hebben die indertijd grondig bekeken, inclusief de NMBS en De Lijn. Er zijn toen geen opmerkingen of vragen gesteld over de haalbaarheid om daar met bepaalde voertuigen te kunnen passeren. Pas bij de opening van de brug stelde De Lijn vast dat het moeilijk is om die bocht te nemen. Toen hebben we als gemeente meteen aan de alarmbel getrokken. Een week later zaten we meteen rond de tafel met alle betrokken partijen om naar een oplossing op korte termijn te zoeken. Niet binnen de tien jaar, maar liefst binnen de tien maanden.”

Volgens de burgervader is het architectenbureau zo goed als klaar met een nieuw plan uit te tekenen. Daarin wordt gekeken naar de NMBS, want om een ruimere bocht te nemen zou er grond van hen moeten ingepalmd worden. “Zij zijn echter bereid om mee te gaan in dit verhaal”, vervolgt Kurt Windels. “Alleen is een grondoverdracht voor de NMBS niet eenvoudig te regelen. Die grond stond aanvankelijk ingetekend als nieuwe parking bij de herinrichting van de stationsomgeving, maar gaan we nu gebruiken om die bocht beter te maken.” Over wie het kostenplaatje moet betalen is de burgemeester duidelijk. “Het gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid tussen alle partijen, dus zullen we die rekening ook netjes moeten verdelen”.

Filip Blanckaert (CD&V) vraagt zich ook af waarom de gemeente nog niet openlijk naar de bevolking communiceerde over een mogelijke oplossing. “Zodra de plannen concreter zijn, zullen we dat zeker doen”, besluit de burgemeester.