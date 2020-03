Bedrijfsverzamelgebouw Deefakker klaar voor gebruik Valentijn Dumoulein

11u07 0 Ingelmunster Op de nieuwe KMO-zone Deefakker is het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw helemaal afgewerkt.

Volus ontwikkelde op de zone Deefakker een KMO-park dat bestemd is voor lokale, niet-hinderlijke bedrijven. De zone bevat bouwgronden van 1.430 m² tot 4.995 m², waaronder ook het bedrijfsverzamelgebouw met acht eenheden. Het gebouw is een realisatie van Van de Walle IBC. Ondertussen vond reeds negentig procent van de gronden een eigenaar. Investeerder Saey Bouwpromotie kocht het verzamelgebouw met als doel om het aan lokale ondernemers te verhuren. Bij de oplevering was er reeds één eenheid verhuurd, de resterende zeven wachten nog op een eindgebruiker. De oppervlaktes variëren van 240 tot 370 m². Naast werk- of atelierruimte kan je er ook een kantoor of dienstruimte van maken. Meer info voor verhuur via Immo Casa.