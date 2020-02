Barbier Calli opent de deuren in de Gentstraat Valentijn Dumoulein

08 februari 2020

15u14 0 Ingelmunster Ingelmunster is met Barbier Calli een barbierszaak rijker. Kapper Mathias ‘Calli’ Callebert was reeds eerder actief in Oekene, maar maakte nu de overstap naar de Brigandsgemeente.

“Daar baatte ik al sinds 2016 mijn barbierszaak uit, maar nu ben ik verhuisd naar een woning die ik heb gekocht en niet langer huurde”, zegt hij. “Mijn kappershoek situeert zich aan de zijkant van mijn huis en is helemaal in de juiste stijl ingericht. Ik combineer dit werk nog met een vaste job bij busbouwer VDL in Roeselare, maar elke weekdag kan je in de Gentstraat 141 van 18.30 tot 21.30 uur op afspraak terecht om je haar te laten knippen. Ook op zaterdagvoormiddag werk ik van 9 tot 13.30 uur. Ik doe alle klassieke barbierszaken, van knippen tot scheren. Met mijn eigen zaak heb ik een droom kunnen realiseren. “

Van thuis uit mocht Mathias nochtans geen kapper worden. “En dus volgde ik eerst een opleiding houtbewerking. Pas later kon ik alsnog een barbiersopleiding volgen. Het zou uiteraard ideaal zijn mocht ik dit op een dag voltijds kunnen doen. Er is tegenwoordig wel veel concurrentie van ‘barbershops’ die hier en daar de kop op steken, maar ik ben er zeker van dat ik met een goede service en daaraan gekoppelde marktprijs net iets meer kan bieden.” Meer info op de Facebookpagina Barbier Calli.