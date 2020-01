Automobilist zonder rijbewijs en onder invloed veroorzaakt kettingbotsing VHS

04 januari 2020

12u48 11 Ingelmunster Een automobilist die geen rijbewijs bij had en onder invloed van alcohol reed, is vrijdagavond in de Izegemstraat in Ingelmunster ingereden op een rij auto’s die stonden te wachten aan het rode licht.

Een 42-jarige man uit Izegem merkte vrijdag rond 21.30 uur te laat enkele auto’s op die gestopt waren voor het rode licht aan de spoorovergang in de Izegemstraat in Ingelmunster. Hij botste op de achterste wagen, een Opel Corsa van Bond Moyson, die vooruit gekatapulteerd werd. Door de kettingreactie raakten vijf wagens beschadigd. Twee bestuurders, waaronder een vrouw uit het eerst aangereden voertuig, moesten naar het ziekenhuis. De brandweer na de takelwerken de rijweg weer proper maken. De aanrijder zal zich later voor de politierechtbank moeten verantwoorden.