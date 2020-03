Automobilist in levensgevaar na zware klap tegen boom: pick-up uiteengereten Hans Verbeke

15 maart 2020

12u03 163 Ingelmunster Een 35-jarige man uit Ingelmunster vecht voor zijn leven na een zwaar ongeval op de Kanaalweg in Oostrozebeke. Het slachtoffer verloor om nog onbekende reden de controle over het stuur en botste tegen twee bomen. De brandweer had de handen vol om hem te bevrijden uit wat restte van zijn pick-up.

Het ongeval op de kaarsrechte Kanaalweg gebeurde zondagochtend om half zeven. In de buurt was toen een doffe klap te horen. Seconden later liep bij de hulpdiensten een alarmmelding binnen. Een auto was tegen twee bomen gebotst en stond verhakkeld op de rijweg. Toen de brandweer arriveerde, stond ze voor een aartsmoeilijke opdracht.

“De bestuurder zat zwaar gekneld in het wrak”, weet Wim Decoopman van de brandweerzone Midwest, post Ingelmunster. “Tot onze verrassing was hij bij bewustzijn. We hebben de hele tijd op hem ingepraat en bij elke stap van de bevrijding uitgelegd wat we precies gingen doen.”

Niet eerste zwaar ongeval

Na ruim een half uur kon Christophe E. (35) uit Ingelmunster uit het wrak gehaald worden. De man kreeg in de ziekenwagen nog een hele tijd de meest dringende zorgen toegediend. Hij verkeerde in kritieke toestand op het moment dat hij, onder begeleiding van een mugteam, naar het ziekenhuis werd overgebracht.

De Kanaalweg, waar al vaker zware ongevallen gebeurden, was plaatselijk urenlang afgesloten voor alle verkeer. Dat veroorzaakte geen noemenswaardige hinder.