Automobilist die onder invloed vlucht voor de politie moet jaar met alcoholslot rijden LSI

03 september 2020

14u24

Bron: LSI 0 Ingelmunster Een 59-jarige automobilist moet van de politierechter in Kortrijk drie maanden zijn auto langs de kant laten staan. Eens hij zijn rijbewijs terug heeft, zal hij ook een jaar met een alcoholslot moeten rijden. De man had onder invloed een politiecontrole proberen te ontvluchten.

In september 2019 zag de politie de auto van Filip V. op het fietspad staan. Toen ze hem wilden controleren, vluchtte de man zwalpend weg. Wat verderop kon hij toch gevat worden. Hij had 1,8 promille alcohol in het bloed.

Niet voor het eerst, want hij liep al dertien eerdere veroordelingen op, onder andere voor alcoholintoxicatie en vluchtmisdrijf. Naast het rijverbod en het alcoholslot kreeg hij ook een boete van 1.600 euro. Als hij na drie maanden zijn rijbewijs terug wil, zal hij eerst moeten slagen voor een praktisch en theoretisch rij-examen en moet hij ook medische en psychologische proeven afleggen.