Augustijn Vermandere in concert bij Davidsfonds Valentijn Dumoulein

17 februari 2020

12u58 0 Ingelmunster Davidsfonds Ingelmunster nodigt op 29 februari Augustijn Vermandere uit naar het JOC in de Bollewerpstraat. De zoon van Willem Vermandere staat op de planken met zijn nieuwste productie ‘Echt’.

Als kind groeide Augustijn op tussen de instrumenten van zijn vader. Het gevolg is dat niet alleen hij, maar ook zijn broers en zussen muziek spelen. Augustijn is nu volop aan het werken aan zijn eigen carrière. Als singer-songwriter heeft hij zijn stem gevonden, als componist is Nederlands zijn voorkeurtaal. Met zijn laatste liedjes keert hij terug naar zijn West-Vlaamse roots. Zijn optreden sluit om 20 uur een feestelijke dag af, want dan viert Davidsfonds Ingelmunster zijn negentigste verjaardag. Davidsfonds organiseert het optreden samen met de Gemeentelijke Culturele Raad. Kaarten kosten tien euro. Davidsfonds-leden krijgen twee euro korting. Bestellen kan via ingelmunster@davidsfonds.net of op 0486/86.69.91.