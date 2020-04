Arne schrijft met ‘Feel Good’ een boek over geluk en hoe je het kunt beïnvloeden: “Ik geef geen instructies om gelukkig te worden, maar het kan wel een inspiratiebron zijn” Valentijn Dumoulein

27 april 2020

15u08 0 Ingelmunster Nu we allemaal nog even in ons kot moeten blijven, is het belangrijk perspectief te blijven hebben. Dat is bij wijnhandelaar en vastgoeddocent Arne Hermans uit Aalter alvast het geval. Met het boek ‘Feel Good, de G-spot van geluk’ toont hij aan de hand van de vijf G’s – gezondheid, geld, groots dromen, gemoedsrust en geliefden – wat geluk is en hoe je het kunt beïnvloeden.

Arne doorzwom al heel wat professionele wateren, maar focust zich nu op zijn zaak Feelgoodwines in Ingelmunster. Daarnaast is hij ook actief in de vastgoedwereld, onder andere als docent. “Het schrijven van dit boek is daar een beetje tussen komen fietsen”, vertelt hij. “Het verhaal is gegroeid door allerlei ideeën en suggesties op papier te zetten. Ik vertel uit eigen ervaring, zonder dat het boek autobiografisch is, maar biedt zo een kijk op geluk in al zijn facetten. Ik geef geen instructies om gelukkig te worden, maar het zou wel mooi zijn moest dit boek een inspiratiebron zijn. Zo geef ik mee dat als je ergens wil raken je ook uit je zetel zal moeten komen. Als je niets doet, kun je ook niks bereiken.”

Muziek en wijn

Muziek en wijn vormen de rode draad door ‘Feel Good’. “Het zijn passies van mij, maar helpen ook veel te duiden. “Zo begin ik elke paragraaf in het boek met een muzieknummer dat er aan gelinkt wordt. Een stuk over stress gaat bijvoorbeeld gepaard met ‘Under Pressure’ van Queen en David Bowie, wat later heb ik het over de liefde en staat ‘Amour’ van Rammstein erbij. Alle nummers heb ik ook op een chronologische speellijst op Spotify gezet, voor wie de grote lijnen van het boek nog eens wil beleven. De wijn komt terug in een reeks metaforen die bepaalde passages kruiden.”

Eind maart stond er een grote boekvoorstelling met wijnproeverij gepland, maar die is uiteraard uitgesteld. Toch Arne besloot het boek al te publiceren. Het is via zijn webshop en andere online kanalen te koop en kost 23,95 euro.