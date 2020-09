Archeologen vinden Romeins brandrestengraf en aardewerk Valentijn Dumoulein Lieven Samyn

10 september 2020

09u08 1 Ingelmunster Archeologen van Monument Vandekerckhove hebben bij opgravingen langs de Meulebekestraat enkele opmerkelijke vondsten gedaan.

Ze groeven er een Romeins brandrestengraf op. Naast de brandresten is ook rood import-aardewerk in een nis aangetroffen. Het gaat om een grafgift die vermoedelijk uit de derde eeuw dateert. Het is niet de eerste keer dat er archeologische resten uit die tijdsperiode in Ingelmunster gevonden zijn. Dit voorjaar nog is er een ander Romeins brandrestengraf ontdekt net voor de werken aan de parking van het sportcentrum. Een paar jaar geleden deden archeologen ook al een interessante ontdekking aan bedrijventerrein De Zandberg.