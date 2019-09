Amper twaalf deelnemers voor eerste Belgisch kampioenschap duimworstelen Sam Vanacker

07 september 2019

14u52 0 Ingelmunster Ondanks relatief veel media-aandacht is het allereerste Belgisch kampioenschap duimworstelen geen al te groot succes geworden. Alles samen waren er welgeteld twaalf deelnemers. Arthur Vande Putte, nota bene een van de initiatiefnemers, werd zelf Belgisch kampioen.

Leuk detail is dat het niet louter om een ludieke wedstrijd gaat, maar wel degelijk om het echte officiële belgisch kampioenschap. Voor initiatiefnemers Arthur Vande Putte en Liam Van Haverbeke van de Scouts van Ingelmunster begon het als een ludiek idee, maar de twee deden navraag bij Sport Vlaanderen en aangezien er nog niets gelijkaardigs bestond besliste het duo om een officiële Belgische Duimworstelfederatie op te richten. De bedoeling was om zaterdag in Ingelmunster in vier verschillende leeftijdscategorieën te werken tijdens kampioenschap, maar door het lage aantal inschrijvingen werd daar van af gestapt.

Slechte datum gekozen

“We hadden twee jeugdspelers en tien volwassenen”, zegt Arthur Vande Putte (24). “Door al de aandacht in de media hadden we op wat meer interesse gehoopt, maar blijkbaar hebben we de verkeerde datum uitgekozen. Er is heel veel te doen dit weekend en veel van onze collega’s van de scouts zijn naar Crammerock. Volgend jaar gaan we dus voor een andere datum kiezen. Waarschijnlijk zal ons kampioenschap in 2020 op de Dag Van de Jeugbeweging vallen in oktober.”

Eén blessure

Bij de jeugd ging de winst naar Bert Derieuw (13). Arthur zelf werd de winnaar bij de volwassenen. Allebei kregen ze een trofee en een oorkonde mee naar huis. De kersvers Belgisch kampioen geeft nog mee dat de wedstrijden fair en vlot zijn verlopen, al was er ook wel een blessure. Een van de deelnemers sneed zijn duim lichtjes aan het randje van de mobiele duimworstelarena.