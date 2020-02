Ambtenaar past eigen kadastraal inkomen aan: zes maanden voorwaardelijk VHS

06 februari 2020

10u06 0 Ingelmunster Een ambtenaar wiens taak het was om kadastrale inkomens aan te passen, is volgens de rechter in Kortrijk zijn boekje te buiten gegaan. T. wijzigde immers ook het kadastraal inkomen van zijn eigen woning. “Maar enkel omdat mij dit werd opgedragen”, zegt de man.

T., een man van 50 uit Ingelmunster, verminderde in december 2017 z’n eigen kadastraal inkomen van 568 naar 468 euro. De aanpassing werd per toeval ontdekt en meteen ongedaan gemaakt. De man bekende de feiten aan de rechter maar stelde dat hij enkel had gedaan wat hem was opgedragen. T. verwees ook naar pestgedrag waarvan hij het slachtoffer was op zijn werk. Hij stak een beschuldigende vinger uit naar zijn overste. “Hij had al mijn inloggegevens, misschien heeft hij wel de aanpassing doorgevoerd.” Een en ander leidde tot het ontslag van T. die naar eigen zeggen nu ook geen werk meer vindt.

Voorwaardelijke straf

De rechter achtte de feiten bewezen en volgde de vordering van het openbaar ministerie: T. werd veroordeeld tot zes maanden met uitstel en een boete van 1.600 euro. De Belgische Staat krijgt voorlopig 1 euro. Later, als de zaak helemaal wordt afgerond, zal dat allicht meer zijn.