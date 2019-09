Alfa Romeo-rijder slaat met 200 per uur op de vlucht bij controle en wordt na meer dan 50 kilometer klemgereden in Melle Jeroen Desmecht en Didier Verbaere

13u10 6 Ingelmunster Inspecteurs van de lokale en de federale politie hebben vrijdag op de E40 in Melle een bestuurder ingerekend na een 50 kilometer lange achtervolging. De verdachte was in het West-Vlaamse Ingelmunster op de vlucht geslagen bij een controle van de lokale politie. Ook twee passagiers werden gearresteerd.

Politie-inspecteurs hielden de Alfa Romeo met Italiaanse nummerplaat rond 11.15 uur tegen voor controle in het West-Vlaamse Ingelmunster, nabij Roeselare. “In de wagen zaten drie personen die zich verdacht gedroegen”, vertelt commissaris Herwig Catteeuw van de lokale politie. De bestuurder sloeg daarop op de vlucht en nam via Tielt de E40 richting Brussel. Dat deed hij volgens de wegpolitie aan een snelheid van 200 kilometer per uur.

Verschillende zones betrokken

De lokale politie van Ingelmunster achtervolgde de auto tot in Melle: een traject van meer dan vijftig kilometer. Daar werden de mannen op de autosnelweg ingerekend. Ook enkele andere lokale politiezones en de federale wegpolitie werden ingeschakeld. “We hadden voldoende ploegen op de baan en konden snel handelen", zegt de Oost-Vlaamse wegpolitie. “Er vielen bij de achtervolging geen gewonden. De verdachte auto bracht geen schade toe aan andere wagens.”

Voorlopig is het onduidelijk waarom de mannen op de vlucht sloegen. Politie-inspecteurs troffen bij de eerste vaststellingen niets verdacht aan. Alle drie de inzittenden werden gearresteerd, het rijbewijs van de bestuurder werd voor vijftien dagen ingetrokken.