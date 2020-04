Affiche Labadoux 2020 grotendeels naar volgend jaar verplaatst Valentijn Dumoulein

21 april 2020

10u54 1 Ingelmunster Het Labadoux-festival in Ingelmunster kan door de coronacrisis dit jaar niet doorgaan, maar de organisatie is al volop bezig met de editie van 2021. Zo hebben enkele artiesten die er dit jaar zouden bij zijn nu al beloofd om volgend jaar langs te komen.

“Normaal was de opbouw van Labadoux al gestart, maar we hebben goed nieuws: er is hoopvol perspectief”, zegt organisator Carl Windels. “Het programma waar iedereen naar uitkeek hebben we al voor een groot stuk naar volgend jaar kunnen verschuiven. Deze keuze nemen we uit respect voor alle artiesten en natuurlijk willen we elke bezoeker verwennen met het festival waar hij recht op heeft.”

Dat is alvast het geval voor toppers als Tourist LeMC, Milow, De Kreuners, Stef Kamil Carlens & band, Dotan, Luka Bassanese & Pop, Luka Bloom, Muyayo Rif, Buurman, Torgeir Waldemor, Meermens en Mooneye. Meer info op www.labadoux.be.