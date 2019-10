AD Delhaize Ingelmunster volledig vernieuwd VDI

10 oktober 2019

15u50 0 Ingelmunster Na een grondige renovatie is AD Delhaize Ingelmunster in de Bruggestraat 77/C klaar om haar klanten te ontvangen. Vandaag vindt de heropening van de supermarkt plaats.

Op donderdag 10 oktober heropent de vernieuwde AD Delhaize Ingelmunster voor het eerst opnieuw haar deuren na een korte renovatieperiode. “Zo beschikken de inwoners en omwonenden over een vernieuwde buurtwinkel”, vertelt uitbater Thibaut Lemahieu. “Delhaize wil haar klanten dichtbij een winkel aanbieden die voldoet aan alle moderne eisen en aan de wekelijkse en dagelijkse aankoopbehoeften van de klanten. Met onze vernieuwde winkel staan we garant voor een familiale sfeer en aanpak.”

Het nieuwe AD-winkelconcept wordt vooral gekenmerkt door ruime gangpaden, betere visibiliteit, sfeervolle verlichting, warm kleurgebruik en een aanbod dat gemak centraal wil stellen. De zuivelafdeling is voortaan uitgerust met deuren. Hierdoor kan de koude lucht niet naar buiten en wordt er bespaard op energie. In de bakkerij-afdeling worden de hele dag door ter plaatse brood en koeken afgebakken. “Daar zijn we trots op”, zeggen de zelfstandige uitbaters. “Het brood wordt meermaals per dag ter plaatse gebakken waardoor we dus altijd vers brood kunnen aanbieden, zelfs ’s avonds. Ook het assortiment vegetarische en bioproducten is uitgebreid en wordt nu samen gepresenteerd met andere producten voor aangepaste voeding, zoals sportvoeding, dieetproducten, suikervrije producten,...”