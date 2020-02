Aanvraag cultuurtoelage verloopt voortaan soepeler Valentijn Dumoulein

26 februari 2020

14u35 0 Ingelmunster De gemeenteraad heeft een aangepast reglement voor het Cultuurfonds goedgekeurd. Zo vereenvoudigt de procedure voor het aanvragen van een tegemoetkoming als verenigingen een culturele activiteit organiseren. Ook de uitbetaling moet daardoor vlotter verlopen.

De deadline om de aanvraag voor een toelage in te dienen was gelinkt aan de vergaderdata van het dagelijks bestuur van de Cultuurraad. Die ingewikkelde timing zorgde er voor dat sommige verenigingen soms de kans op een toelage verloren. Nu is de aanvraagprocedure gebruiksvriendelijker en de opvolging gebeurt door de dienst Vrije Tijd. Zo is er snellere feedback mogelijk over het al dan niet goedkeuren van de toelage en verloopt ook de uitbetaling vlotter.