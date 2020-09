Aanleg ecologisch wandelpad in Mandelmeersen van start Valentijn Dumoulein

17 september 2020

13u41 0 Ingelmunster De aanleg van een ecologisch wandelpad in de Mandelmeersen is begonnen. Het pad verbindt de Waterstraat ter hoogte van het Schuttershuisje met de Beukendreef.

Het Schuttershuisje is eigendom van Natuurpunt De Buizerd, dat er een natuureducatief centrum uitbaat. Het nieuwe pad start daar en loopt dan op de scheiding van bos en weiland door de Mandelmeersen richting de Beukendreef. Deze zomer nomineerde heemkundige Albert Verscheure de zone in onze vakantiereeks nog tot zijn Warmste Vakantieplek van Ingelmunster. Er komt ook een brugje over de rivier de Mandel, maar dat volgt later dit jaar. Daarna kan je zelf de nieuwe verbinding ontdekken.