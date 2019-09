907 handtekeningen tegen gelijktijdige werken, maar gemeentebestuur neemt ze niet persoonlijk in ontvangst: “Afspraak was eenzijdig gelanceerd op Facebook” Charlotte Degezelle

27 september 2019

13u16 0 Ingelmunster Het Ingelmunsterse gemeentebestuur stuurde vrijdagochtend hun kat toen Sanne Derveaux een petitie met 907 handtekeningen tegen de gelijktijdige werken aan de Dorpsbrug en de rotonde in de Oostrozebekestraat vlakbij de Ringbrug wou afgeven. “Het is bijzonder jammer dat de burgemeester Kurt Windels (De Brug/N-VA/Open VLD) wel altijd van de partij is voor de goednieuwsshow, maar uitblinkt in aanwezigheid als het om slecht nieuws gaat”, aldus Sanne die nadenkt over een protestactie. Burgemeester Windels benadrukt dat de timing van de afgifte van de petitie eenzijdig door Sanne bepaald werd. “Ik ben nog nooit een gesprek met iemand uit de weg gegaan. Ook niet met Sanne”, reageert hij.

Het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) start op maandag 14 oktober met werkzaamheden aan de rotonde aan de Oostrozebekestraat. Eerst staan er rioleringswerken op de planning, vervolgens start de heraanleg van de rotonde waarbij de fietsers een aparte fietsstrook krijgen. De werken zullen zo’n vier maanden duren en in die periode zal ook de Ringbrug afgesloten zijn. Het verkeer wordt omgeleid. Ondertussen wordt in Ingelmunster ook de nieuwe Dorpsbrug afgewerkt. Dat de werken aan de rotonde niet kunnen wachten tot na de openstelling van de Dorpsbrug valt bij heel wat Ingelmunsternaars in slechte aarde.

Ze vrezen onder meer verkeerschaos, verlet voor de hulpdiensten en inkomensverlies voor de zelfstandigen, klagen over slechte communicatie over het project en oordelen dat burgemeester zijn belofte om de werken pas te laten starten eenmaal de Dorpsbrug klaar is breekt. Sanne Derveaux nam het voortouw en startte halfweg september een petitie. De voorbije weken schaarden 907 Ingelmunsternaars zich achter haar. Allen vragen de werken aan de rotonde uit te stellen. Vrijdagochtend trok Sanne, gesteund door oppositiepartij Vlaams Belang, naar het gemeentehuis om de petitie af te geven. Maar niemand van het college van burgemeester en schepenen was present om haar te ontvangen en de petitie in ontvangst te nemen. Sanne is ontgoocheld want op die manier lijkt het gemeentebestuur de mening van 907 inwoners gewoon naast zich neer te leggen. “Afgelopen maandag heb ik de burgemeester via sociale media laten weten dat ik vandaag de petitie kwam overhandigen en hoopte hem de hand te kunnen schudden. Ik heb niets tegen hem persoonlijk, maar tegen het gevoerde beleid”, aldus Sanne. “Pas gisterenmiddag kreeg ik bericht dat hij zijn planning niet kon omgooien en dat ook alle schepenen in overleg zitten.”

Sanne gaf dan maar haar petitie tegen ontvangstbewijs af aan de balie van het gemeentehuis waar men bevestigde dat er niemand van het bestuur beschikbaar was. Toen gemeentesecretaris Dominik Ronsse toevallig langskwam, gaf Sanne ook hem een exemplaar en gaf ze aan het triestig te vinden dat niemand haar wil ontvangen. “De burgemeester is baas over z’n eigen agenda”, ging Ronsse in de verdediging. “Als je een afspraak met hem maakt, dan is hij altijd van de partij.”

Sanne is niet van plan het hierbij te laten en wil gehoord worden door het gemeentebestuur. ”De burgemeester zegt zelf dat hij altijd luistert naar zijn inwoners. Ik citeer uit De 10 Grote Werken (het beleidsplan van Ingelmunster nvdr.): #iedereendoetmee dekt heel veel ladingen: iedereen telt mee, werkt mee, denkt mee en feest mee. Maar dat feesten begint belangrijker te worden dan de verkeersveiligheid en het informeren van de inwoners”, aldus Sanne. “Ik ben van plan daarom nog een protestactie te organiseren. Mogelijk op donderdagavond als de burgemeester zijn zitdag heeft. Dan kan hij niet zeggen dat hij er niet is.”

Burgemeester Kurt Windels werd vrijdagochtend verwacht op de politieraad en kon daardoor niet aanwezig zijn op het gemeentehuis. “Sanne heeft de afspraak van deze ochtend eenzijdig gelanceerd op Facebook”, reageert hij. “Dat is niet evident. Ze weet dat het volledige gemeentebestuur zitdag heeft op donderdag van 16 tot 18 .30 uur en wij lieten haar weten dat ze dan welkom was. Maar hier is ze niet op ingegaan. Ik wou en wil haar gerust ontvangen. Maar vandaag paste gewoon niet. Inzake de inhoud van de petitie is de timing voor de werken aan de rotonde al voor de zomer bepaald. Maar de centrumbrug heeft wat vertraging, de werken aan de Oostrozebekestraat starten iets vroeger. We hebben samengezeten met de politie, de veiligheidsdiensten, AWV en de aannemer en hebben samen beslist om toch door te zetten. Dit om verschillende redenen. De aannemer was vragende partij en wij willen liever geen omleiding dwars door het centrum. We kiezen dan ook voor de korte pijn. We weten dat werken voor overlastzorgen en begrijpen dat het even vervelend wordt. Maar halfweg maart moet alles achter de rug zijn. We moeten dus met z’n allen even op de tanden bijten. Bovendien kan je 14 dagen voor de aanvang der werken die timing ook niet meer aanpassen.”