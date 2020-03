104-jarige Julia Mistiaen overleden Valentijn Dumoulein

26 maart 2020

14u26 0 Ingelmunster In woonzorgcentrum Maria Rustoord is het voorbije weekend de 104-jarige Julia Mistiaen overleden. Ze was al een tijdje verzwakt, maar het rusthuis benadrukt dat haar overlijden niets met het coronavirus te maken heeft. Ze was de tweede oudste inwoner van Ingelmunster.

Julia werd op 3 maart 1916 in volle oorlogstijd in Ingelmunster geboren. In 1937 stapte ze in het huwelijksbootje met Maurice Vanhoutte, die in 1991 overleed. Ze kregen met Lydiana en Chantal (al overleden) twee dochters. Ze laat 11 kleinkinderen, 14 achterkleinkinderen en 14 achterachterkleinkinderen na. Ze woonde al 9 jaar in Maria Rustoord. Wat het geheim van haar lang leven was, liet Julia 2 jaar geleden nog in onze krant optekenen. “Lang actief blijven. Ik heb van mijn 14de tot mijn 60ste in 2 schoenfabrieken gewerkt. Ik heb ook nog 2 jaar café Floreal in de Stationsstraat uitgebaat en dat heeft me jong gehouden. Daarna ben ik altijd actief gebleven bij allerlei verenigingen. Ook nu nog. Ik zing bijvoorbeeld graag in het koor van het rusthuis”, zei ze toen. Julia overleed in de nacht van 22 op 23 maart. De begrafenisplechtigheid vindt door de coronacrisis in intieme kring plaats.