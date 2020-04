Singer-songwriter Wayne Matthews lanceert nieuwe single en videoclip

20 april 2020

13u38 0 Ingelmunster Singer-songwriter Wayne Matthews uit Ingelmunster, die vorig jaar furore maakte in Belgium’s Got Talent op VTM, blijft tijdens deze coronacrisis niet bij de pakken zitten. Met ‘Since I Fell Apart’ heeft hij een nieuwe single uit.

“Ik heb dit nummer geschreven toen ik het zelf wat moeilijk had. Muziek helpt me tijdens moeilijkere tijden”, legt Wayne uit. “Het nummer gaat ook deels over het thema eenzaamheid, iets waar velen onder ons zich door de lockdown wel kunnen in terugvinden. Ik heb me de afgelopen weken volledig met dit nummer kunnen bezig houden en heb zo een houvast gevonden. Ik hoop nu dat het ook voor andere mensen iets kan betekenen.”

Het nummer heeft Wayne zelf geproduceerd. “Gezien we nu toch wat extra vrije tijd hebben”, zegt hij. “Er hoort voor het eerst ook een kleine videoclip bij.” ‘Since I Fell Apart’ zal verkrijgbaar zijn op alle grote platformen, zoals Spotify, iTunes en Google Play.