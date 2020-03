Schoolstraat dicht voor doortrekken gasleiding

CDR

14 maart 2020

18u13 1

Op maandag 16 maart wordt gestart met het doortrekken van een gasleiding in de Schoolstraat. Daardoor zal deze vanaf 16 maart volledig afgesloten zijn tussen de Hinnebilkstraat en de Meulebekestraat voor het doorgaand verkeer, inclusief fietsers. Het gemeentebestuur roept iedereen op om zoveel mogelijk te parkeren op parkings in de buurt en te voet of met de fiets naar de Schoolstraat te komen. De zone tussen de Hinnebilkstraat en de Guido Gezellestraat blijft éénrichtingsverkeer richting Marktplein. Het centrum bereik je vanaf 16 maart via de Oostrozebekestraat of de Weststraat.