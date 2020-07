Mondmasker aangeraden op kermis en rommelmarkt

Valentijn Dumoulein

15 juli 2020

13u02 0 Ingelmunster Dit weekend strijkt de Ommegangkermis neer op het Marktplein van Ingelmunster en op dinsdag 21 juli is er een rommelmarkt in de Doelstraat en het Kloosterhof. Voor beide evenementen raadt de gemeente aan dat bezoekers er mondmaskers dragen.

Op de attracties van de kermis is het dragen van een mondmasker vanaf 12 jaar verplicht. Op het Marktplein zelf gaat het om een aanbeveling, net als op de rommelmarkt. Op de kermis zijn looplijnen voorzien, met in- en uitgang via de Gravinne- en Stationsstraat. Verder is alle verkeer, ook stilstaan en parkeren, verboden in de Gravinnestraat op zaterdag 18 juli van 16 uur tot middernacht en op zondag 10 juli van 16 tot 23 uur.

Voor de rommelmarkt op dinsdag 21 juli is alle verkeer in de Doelstraat en het Kloosterhof tussen 6 en 15 uur verboden. In de Doelstraat geldt dit vanaf het kruispunt met de Dovenetelstraat tot aan huisnummer 75. In het Kloosterhof gaat het om de volledige straat. Er geldt die dag ook een parkeerverbod aan de zijde van de pare huisnummers in de Zuster Coopman-, Kardinaal Cardijn-, Korenbloem- Boterbloem-, Madeliefjes-, Dovenetel-, Leeuwebek- en Klaprozenstraat.