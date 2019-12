‘Meester Francky’ onverwacht gestorven Valentijn Dumoulein

11u24 0 Ingelmunster Ingelmunster is in rouw door het plotse overlijden van Francky Vandekerckhove (58), beter bekend als meester Francky. Hij overleed tijdens een uitstapje in de Ardennen.

Hij was leerkracht in de Onze-Lieve-Vrouweschool en gaf er jarenlang les aan tal van kinderen. Zo gaf hij ooit nog les aan de bekende wielrenner Yves Lampaert, wiens prestaties hij op de voet bleef volgen. Francky was ook een van de drijvende krachten achter whiskyclub The Young Smugglers. Daarnaast kon je hem in Ingelmunster vaak tegen het lijf lopen en hij was ook geregeld actief voor het goede doel. Francky laat zijn echtgenote tine Decock en vijf kinderen na.