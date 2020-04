Ingelmunster werkt mee aan schakelzorgcentrum Meulebeke Valentijn Dumoulein

02 april 2020

11u37 2 Ingelmunster Het Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt lokale overheden om zogenaamde schakelzorg voor te bereiden in het kader van de coronacrisis. Als lid van eerstelijnszone RITS ondersteunt Ingelmunster de oprichting van het schakelzorgcentrum in Ter Deeve in Meulebeke.

Momenteel hebben de ziekenhuizen nog voldoende opvangcapaciteit om alle patiënten op te nemen die zich aandienen. Wanneer de toestroom van patiënten zo sterk oploopt dat ziekenhuizen dreigen vol te lopen, dan zullen bepaalde patiënten tijdelijk opgevangen kunnen worden in schakelzorgcentra. Die centra zorgen zo voor extra noodcapaciteit. Binnen de eerstelijnszone regio Izegem-Tielt is gestart met het organiseren van een schakelzorgcentrum in het voormalig woonzorgcentrum Ter Deeve in Meulebeke.

Nodige ondersteuning voorzien

Ook Ingelmunster ondersteunt de werking van dit nieuwe schakelzorgcentrum. Concreet betekent dit dat het bestuur de nodige financiële en logistieke middelen voorziet. Het schakelzorgcentrum opent wellicht de deuren in de week van 6 april. Patiënten besmet met COVID-19 die niet thuis kunnen blijven maar nog niet meteen naar het ziekenhuis moeten of het ziekenhuis al mogen verlaten, zullen er opvangen worden. Het schakelcentrum zal dus als een soort revalidatiecentrum functioneren.

“In crisismomenten moeten we de handen in elkaar slaan om de burgers zo goed mogelijk te dienen. Uitwerken van kwalitatieve zorg is de absolute prioriteit en dat kunnen we in deze omstandigheden het best door met verschillende gemeenten samen te werken”, aldus burgemeester Kurt Windels.