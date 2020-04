Gemeentebestuur Ingelmunster verdeelt gratis mondmaskers Valentijn Dumoulein

08 april 2020

11u03 0 Ingelmunster De komende dagen verdeelt het gemeentebestuur van Ingelmunster massaal nieuwe mondmaskers onder de doelgroepen die ze kunnen gebruiken.

Voor heel wat mensen zijn mondmaskers vandaag noodzakelijk. Ook het gemeentebestuur zette zich daarom in om mondmaskers te verzamelen. “We lanceerden een oproep aan onze inwoners om maskers en ander beschermingsmateriaal binnen te brengen in de container aan het gemeentehuis”, vertelt gezondheidsschepen Jan Rosseel (N-VA). “’Daarnaast kochten we zelf mondmaskers aan via de thuiszorgwinkel en Essef, onze vaste leverancier voor onderhoudsproducten.”

Gulle schenking

Eind vorige week zorgde de Ingelmunsterse ondernemer Kristof Van Biervliet voor een gulle schenking. “Dankzij zijn schenking van vijfduizend maskers hebben we nu twaalfduizend maskers. Een deel ervan is voor onze eigen thuiszorgdiensten bestemd. Daarnaast verdelen we vijfduizend maskers onder de Ingelmunsterse dokters, thuisverpleegsters en kinderopvanginitiatieven.”

Ook andere zelfstandigen kunnen gratis mondmaskers krijgen. “We denken aan apothekers of winkeluitbaters. We voorzien pakketten van vijftig stuks. Wie mondmaskers nodig heeft, stuurt een motivatie naar noodplanning@ingelmunster.be met de gewenste oplage. Als bestuur zijn we ontzettend blij dat we onze zorgverleners kunnen bedienen met mondmaskers”, besluit Jan.