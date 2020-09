Ertebrekers en Het Zesde Metaal op Labadoux Bubbelt

Valentijn Dumoulein

17 september 2020

16u04 0 Ingelmunster Met Labadoux Bubbelt krijgt het bekende Ingelmunsterse festival een miniversie, maar dat wil niet zeggen dat de namen op de affiche min zijn. Zo laat de organisatie weten dat kleppers als Ertebrekers, Het Zesde Metaal en Yevgueni naar het festival afzakken.

Door de coronacrisis kon Labadoux dit voorjaar niet doorgaan, maar de organisatie komt nu met een bubbelversie op de proppen. Op 9, 10 en 11 oktober kunnen er per dag 400 mensen concerten op de festivalweide langs de Trakelweg bijwonen. Op vrijdag kan je er optredens zien van Renée, Yevgueni en Stef Kamil Carlens. Een dag later kan je er genieten van concerten van Pauwel, Frank Vander Linden (van De Mens), Portland en Ertebrekers. Op zondag is het dan de beurt aan The White Horsemen, Meskerem Mees en Het Zesde Metaal.

Ticketverkoop start zaterdag

Een dagticket voor vrijdag en zondag kost 32 euro. Voor zaterdag is dat 38 euro. Kinderen onder de twaalf jar kunnen gratis deelnemen als ze in dezelfde bubbelruimte als hun ouders zitten. Kinderen ouder dan twaalf jaar hebben een ticket nodig.

De voorverkoop voor Labadoux Bubbelt start op zaterdag 19 september om 10 uur. Tickets zijn verkrijgbaar via www.labadoux.be.