Bollewerpstraat en garagestraatje Hinnebilkstraat opnieuw toegankelijk Valentijn Dumoulein

30 januari 2020

14u02 0 Ingelmunster Vanaf vrijdag 31 januari is de Bollewerpstraat ter hoogte van het sportcentrum opnieuw toegankelijk voor het doorgaand verkeer. De drempel die werd gegoten als veilige doorsteek voor fietsers en wandelaars, is voldoende gedroogd en gehard en vanaf 31 januari opnieuw berijdbaar.

Het garagestraatje achter de Hinnebilkstraat verandert vanaf 31 januari opnieuw in een éénrichtingsstraat waar je kan inrijden via de Schoolstraat en uitrijdt in de Bollewerpstraat. De tijdelijke verharding op het einde van dit straatje blijft liggen tot de rioleringswerken er beginnen.

Verkeersmaatregelen tijdens het boksgala

Op zaterdag 1 februari vanaf 16 uur tot zondag 2 februari om 1 uur is er tijdelijk éénrichtingsverkeer in de Bollewerpstraat vanaf de Ring tot aan de Lenteakkerstraat, met verplichte rijrichting van de Ring richting Lenteakkerstraat, maar ook vanaf de Hinnebilkstraat tot aan de Ring, met verplichte rijrichting naar de Ring.

In het gedeelte van de Bollewerpstraat waar het éénrichtingsverkeer van kracht is vanaf De Ring richting Lenteakkerstraat, mag er enkel in de rijrichting geparkeerd worden. Dit wil zeggen dat de rechterzijde voorbehouden is voor het parkeren van voertuigen en dat parkeren aan de linkerkant niet toegestaan is.