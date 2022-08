Inbrekers staan in slaapkamer ouder koppel en Serge (47) loopt 230 kilometer om verlies zoontje een plaats te geven: dit mocht u niet missen op ‘In de buurt’ dit weekend

Volledig scherm Jules Wuyts (78) en Judith Loockx (80) werden in hun woning op de Antwerpseweg overvallen door drie gemaskerde mannen. © Liese Demeulenaere

1. Jules Wuyts (78) en Judith Loockx (80) uit Geel hebben donderdagochtend de schrik van hun leven beleefd toen er plots drie inbrekers in hun slaapkamer stonden. Het trio eiste geld en juwelen. Eens ze hun buit hadden, sloten ze het koppel op. “Op een gegeven moment stonden ze zo dicht, dat ik echt dacht dat ze ons iets zouden aandoen”, vertelt Judith.

Volledig scherm Jacques maakt figuren en iconische gebouwen uit champagnekurken © Jill Dhondt

2. De logeerkamer van Jacques De Doncker (76) is al lang geen logeerkamer meer. De geboren en getogen Gentenaar maakt al 15 jaar figuren en iconische Gentse gebouwen – zoals het Belfort en het oude stadsgebouw – uit versneden champagnekurken. Het vraagt uren werk, maar het resultaat mag er zijn.

Volledig scherm Shirley Claeys (33) uit Geluwe hoopt dat haar gestolen Opel Combo snel teruggevonden wordt. © RV

3. Een koude douche van jewelste was het, toen schoonmaakster Shirley Claeys (33) uit Geluwe zaterdagochtend vaststelde dat haar auto gestolen was. “De daders zijn jonge bezoekers van een dancing in de buurt — een buurvrouw zag hen wegrijden”, klinkt het. “Zowel professioneel als privé is dit voor mij een ramp.”

Volledig scherm Leo Van Roy (links) mist zijn broer Gert nog iedere dag. "Mijn nichtje Lies is sinds een paar jaar op zoek naar informatie over haar papa. Haar ogen en haar gelaatsuitdrukkingen zijn de ‘spitting image’ van mijn broer." © David Legreve/rv

4. Ruim twintig jaar na zijn veroordeling tot levenslang staat Jan Somers op het punt om penitentiair verlof te krijgen. De man stond in 2003 samen met twee vrienden voor het hof van assisen nadat ze de jonge papa Gert Van Roy (30) ontvoerd, beroofd en koelbloedig geëxecuteerd hadden. Het verlof dat er nu aan zit te komen, baart Gerts familie ernstige zorgen. “Hij is een kandidaat-seriemoordenaar... Zo iemand laat je toch niet meer vrij?”

Volledig scherm Serge liep de marathon voor zijn overleden zoontje (rechts van zijn grote broer Kayden) © Repro BVDH

5. Serge Enckels (47) uit Kerkom-bij-Sint-Truiden heeft dit weekend voor een unieke fysieke prestatie gezorgd. In 33 uur tijd liep hij van zijn thuis tot in Middelkerke, goed voor een afstand van 230 kilometer. Met deze stunt zet hij de vzw Vilomah in de kijker. De vzw is opgericht voor ouders die een kind hebben dat de diagnose palliatief kreeg. Zelf verloor hij met zijn partner Livia drie jaar geleden hun zoontje Kenric. “Het verwerkingsproces verloopt moeizaam, maar dit soort prestaties helpen wel”, geeft de veertiger aan.

Volledig scherm “Heel de stad ademt Pride.” Bart Abeel blikt vooruit op de jubileum-editie van Antwerp Pride. © Klaas De Scheirder

6. ‘Utopia’ wordt in Antwerpen voor één week omgedoopt tot ‘Queertopia’. Of hoe de wereld er in de toekomst idealiter moet uitzien volgens de vele diverse gezichten achter Antwerp Pride. Organisator Bart Abeel blikt vooruit op wat nú al een historische editie is. “We verwachten niet dat iedereen langs de zijlijn komt applaudisseren, maar het is aan ons om iedereen te overtuigen dat we de samenleving rijker en liefdevoller willen maken.”

Volledig scherm © BELGA

7. Warm, warmer, warmst. Dat zal het deze dagen worden, met in de tweede helft van de week opnieuw temperaturen die boven de 30 graden klimmen. Voor wie geen airco of zwembad in de buurt heeft, zochten wij enkele vakantietips dicht bij huis uit, die vast en zeker ook voor verkoeling kunnen zorgen. Geniet ervan!

