In meer dan 50 jaar heeft hij al 10 miljoen kilometer op de teller, maar truckchauffeur Staf (71) blijft de passie voelen: “Er rijden nog te veel cowboys rond”

HUIZEN­JACHT. Vind je nog een woning onder de 200.000 euro in Brugge? Drie experts geven kandidaat-ko­pers tips: “In deze valkuil loop je beter niet”

Kan ik een huis kopen onder de 200.000 euro in de Brugse binnenstad? Op deze vraag proberen we vandaag een antwoord te bieden in onze reeks ‘Op Huizenjacht in West-Vlaanderen’. Want ze komen wel degelijk op de markt, die huizen. Maar wat krijg je voor dat geld? Oude, versleten woningen? Of kan je met een minimaal renovatiebudget toch al kleine wonderen verrichten? Wij zochten het, samen met enkele experts, voor u uit.

7:55