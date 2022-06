IN KAART. Hoe goed worden uw gemeente bestuurd? Komen de beloftes van uw lokale politici uit? Lees hier de resultaten van ons onderzoek in 300 gemeenten

Knokke-Heist En plots zijn veertien kunstwer­ken met waarde van 20 miljoen euro weg uit natuurge­bied in Knok­ke-Heist: “Het is hier geen jungle”

“Zonder vergunning kunnen we niet tolereren dat er zomaar kunstwerken worden neergepoot. Zeker niet in natuurgebied. Het is hier geen jungle.” Burgemeester Piet De Groote (GBL) heeft veertien kunstwerken van de openluchtexpo Sculpture Link laten verwijderen. Reden? Er was geen vergunning. Curator Alexander Tuteleers wist naar eigen zeggen van niks. Iets wat ze in Knokke-Heist dan weer tegenspreken. Het resultaat blijft hetzelfde: de kunstwerken van de Britse kunstenaar Barry Flanagan, met een waarde van 20 miljoen euro, zijn weggehaald.

27 juni