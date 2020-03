IN BEELD: Vlaanderen is stil op dag drie van de ‘lockdown light’ Regioredactie

19 maart 2020

23u30 183 Het leven van de Vlaming nam door de coronacrisis een onverwachte en ontzettend grote wending. Wij brengen die in beeld.

Bij de start van de lente is het normaal gezellig druk aan de verlaagde Leieboorden in Kortrijk. Maar nu zie je er meer duiven dan mensen.

Een lading van 5 miljoen mondmaskers vanuit China is in België geland. En daar mogen we ook deze ondernemers uit Zulte en Waregem, niet toevallig supporters van SV Zulte-Waregem, dankbaar voor zijn.

Bij stoffenwinkel Lian ligt de productie dezer dagen stil... of toch niet. Het personeel maakt er nu immers mondmaskers.

In Herentals zijn de eerste witte lakens al uitgehangen. Zo tonen de inwoners hun dankbaarheid voor het werk dat artsen, verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers de laatste dagen en weken verricht hebben.

De 10-jarige Marthe Vlaeminck uit Brugge heeft een eigen corona-lied geschreven. Dat deed ze samen met haar papa Bart. “Toen ik mijn lege stad zag, moest ik er iets over schrijven.”

De politie Westkust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort) houdt controles aan de invalswegen. Wie geen reden heeft om daar te zijn, wordt teruggestuurd.

De Ring in Herentals, één van de drukste punten in de Kempen. Maar niet zo op de derde dag van de lockdown.

