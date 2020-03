IN BEELD: Vlaanderen gaat tweede coronaweekend in Regioredactie

19 maart 2020

23u30 183 Het leven van de Vlaming nam door de coronacrisis een onverwachte en ontzettend grote wending. Wij brengen die in beeld.

Vrijdag 21 maart

Pak de Vlaming zijn frieten niet af. Aan nagenoeg alle frituren die we vrijdagavond in het Gentse passeerden stonden mensen geduldig buiten in de regen hun beurt af te wachten voor het traditionele pakje friet op vrijdagavond. En aan die gewoonte kan de coronacrisis voorlopig niks veranderen.

Ziekenhuizen wapenen zich voor een hels weekend. Een gratis pizza als krachtvoer is welgekomen. In het AZ Sint-Lucas in Gent worden zo de batterijen opgeladen.

Vlaanderen haalt massaal de witte lakens boven, om zo de vele hulpverleners in deze moeilijke tijden te bedanken voor hun inzet. Om 12 uur gingen op heel wat plaatsen ook weer de handen op elkaar. Wij zagen én hoorden hartverwarmende steunbetuigingen in Aalst, Herentals, Lier, Hemiksem, Lede, Ninove, Asse, Halle, Leuven, Sint-Niklaas, Mechelen, Borsbeek, Berlare, Hamme, Roeselare, Izegem, Meulebeke, Ieper, Poperinge, Dendermonde, Wetteren, Gavere, Oudenaarde, Herenthout, Zoersel, Zandhoven, Sint-Lievens-Houtem, Steenokkerzeel, Tielt-Winge, Hasselt en Genk. In Gent applaudisseerden de brandweerlieden zelf om hun collega-hulpverleners te bedanken. En ook in Brussel kreeg de oproep heel wat respons.

Wafeltjes besteld? Dan mag u even door de drive thru van basisschool De Knipoog in Vorselaar.

Bernd Smeets baat een krantenwinkel uit in Shopping 3 in Genk, en is zo de enige winkelier die er nog de deuren opent. Hij zou liever sluiten, maar dan loopt hij een premie mis.

De leerlingen van Stella Matutina missen elkaar natuurlijk, en maakten daarom samen dit filmpje op de begingeneriek van ‘Thuis’.

Hoe gaat het leven verder in een rusthuis in coronatijden? OLV Ter Veldbloemen in Oosterzele laat het zien met een pakkende fotoreeks.

Even de groetjes doen aan de familie. De bewoners van woonzorgcentrum Ter Luchte in Ruddervoorde delen coronavrije kussen uit.

Als we dan toch alleen een wandeling mogen maken, waarom dan tegelijkertijd geen zwerfvuil rapen? Een uitstekend idee van de familie De Meyer uit Borsbeek.

Trouwen in tijden van corona is geen drukke bedoening. Jeroen en Eline deden het vrijdag in Aalter, mét de nodige afstand tussen alle betrokkenen.

Nadja Van Sever, leerkracht in Tervuren en auteur van meerdere jeugdboeken, dompelt tijdens haar voorleessessies de kinderen onder in een andere wereld.

Plexischerm en helmen, niet meteen wat je in een apotheek verwacht. Maar die zijn nu natuurlijk erg belangrijk. “En zo wapenen wij ons tegen een onzichtbare vijand”, zegt apotheker Gerrit De Bleser.

Ze heeft een voltijdse job, maar in haar vrije tijd bakt Ragna (29) uit Moerbrugge pannenkoeken voor wie er wil. Een oproep op Facebook later heeft ze er al honderd gebakken.

Ook bij supermarkt Spar in Geel-Zammel nemen ze de nodige veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus. Niet enkel voor de klanten, maar ook voor de gezondheid van de kassamedewerkers.

Aalsterse carnavalsgroepen zijn gespecialiseerd in het maken van prachtige kostuums, maar na een oproep van het stadsbestuur zetten ze die skills nu in om leuke mondmaskers te maken voor de twee lokale ziekenhuizen.

Woonwagenbewoners uit Deurne hebben vrijdag voor bijna 1.000 euro aan levensmiddelen geschonken aan de Antwerpse vzw Geven met Liefde. Die laatste deelt dagelijks voedselpakketten uit aan mensen die in armoede leven, maar ondervindt nu problemen door het hamstergedrag in de supermarkten.

Aan de Dieplaan in Genk en het Sint-Katharinaplein in Hasselt lieten de inwoners zich duidelijk horen!

Het personeel van AZ Nikolaas in Sint-Niklaas kreeg een heus trompetconcert te horen.

In het rusthuis Sint-Vincentius in Baasrode bedankte het personeel zelf iedereen voor de grote solidariteit.

Beiaardier Luc Dockx liet vrijdagmiddag de tonen van ‘We zullen doorgaan’ van Ramses Shaffy boven Hoogstraten weerklinken, als teken van respect voor de vele zorgverleners die al dagen druk in de weer zijn.

Laar in Mol: normaal één van de drukste winkelstraten in de gemeente, maar vrijdag was er met moeite iets of iemand te zien.

Bij de start van de lente is het normaal gezellig druk aan de verlaagde Leieboorden in Kortrijk. Maar nu zie je er meer duiven dan mensen.

Omdat de kinderen van basisschool Kruipuit in Adegem bij Maldegem hun overbuurvrouw Rita een gelukkige 80ste verjaardag wilden wensen, hebben ze een feestelijk spandoek aan haar haag gehangen. ‘Happy birthday’ dus, maar vanop een veilige afstand.

In het VTI van Deinze werken leerkrachten en directieleden met man en macht aan ‘face shields’. Deze gezichtsbeschermers moeten er voor zorgen dat mondmaskers van artsen en verpleegkundigen langer proper blijven.

Een lading van 5 miljoen mondmaskers vanuit China is in België geland. En daar mogen we ook deze ondernemers uit Zulte en Waregem, niet toevallig supporters van SV Zulte-Waregem, dankbaar voor zijn.

Bij stoffenwinkel Lian ligt de productie dezer dagen stil... of toch niet. Het personeel maakt er nu immers mondmaskers.

De 10-jarige Marthe Vlaeminck uit Brugge heeft een eigen corona-lied geschreven. Dat deed ze samen met haar papa Bart. “Toen ik mijn lege stad zag, moest ik er iets over schrijven.”

De politie Westkust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort) houdt controles aan de invalswegen. Wie geen reden heeft om daar te zijn, wordt teruggestuurd.

De Ring in Herentals, één van de drukste punten in de Kempen. Maar niet zo op de derde dag van de lockdown.

