IN BEELD. De maskers vallen af: “Klanten opnieuw zien lachen en ze weer meteen herkennen: hoe zalig is dat”

Vandaag zijn we op veel plaatsen eindelijk verlost van de mondmaskers. Het Laatste Nieuws ging langs in winkelstraten, bij kledingwinkels, in supermarkten, in de horeca en merkte dat de mensen vooral opgelucht zijn dat het niet meer moet. Toch kiezen nog heel wat mensen ervoor om het masker te blijven dragen.

Volledig scherm Celle met zijn mama Griet © emz

Weer winkelen zonder mondmasker is op de eerste dag toch een beetje wennen. “Fijn dat we het niet meer moeten dragen”, zeggen Griet (41) en zoonlief Celle (12) uit Stabroek, die aan het shoppen waren in winkelcentrum Shopping Promenade in Kapellen. “Het werd echt tijd. Het is toch veel aangenamer en normaler. Je kan weer mensen zien.”

Volledig scherm Monika draagt nog wel haar mondmasker. © emz

Heel wat andere shoppers dragen nog wel hun mondmasker, zo ook Monika uit Stabroek. “Ik vind het nog te vroeg om het niet meer te dragen. Er zijn inderdaad versoepelingen, maar tegelijkertijd is er sprake van een mogelijke vierde golf. Het is ook een beetje een persoonlijke keuze, want volgende week vertrek ik op reis naar Polen om een vriendin te bezoeken. Ik wil vermijden dat ik ziek word.”

Volledig scherm Marie-Rose Coppens draagt haar mondmasker nog aan haar pols. © Anthony Statius

Marie-Rose Coppens (61) uit Deinze draagt het mondmasker rond de pols, terwijl ze haar winkelkar vult in een supermarkt in Astene. “Toen ik de winkel binnenstapte, had ik mijn masker op”, vertelt Marie-Rose. “Pas wanneer ik heel wat mensen zonder masker zag winkelen, besefte ik dat het niet meer moet. Ik heb mijn mondmasker dan ook afgedaan. Wanneer het echt te druk zou worden in één van de gangen, dan zet ik mijn mondmasker liever op.”

Een opmerkelijk hoog aantal klanten koos er voor om toch nog een mondkapje te dragen tijdens het winkelen. “Ik weet dat het niet moet, maar ik draag het uit gewoonte”, zegt Carine uit Kruisem. “In de Eurotuin droegen de meeste klanten het wel nog en dus heb ik het ook maar opgehouden. Het voelt toch nog een beetje onwennig zonder. De klik zal nog wel komen, maar ik blijf toch een beetje voorzichtig.”

Volledig scherm Rudy (72) hield zijn mondmasker nog op. © Sofie Van Waeyenberghe

Ook Rudy (72) houdt kordaat zijn mondmasker aan in een supermarkt in Gent. “Ik vertrouw het gewoon nog niet. Iedereen doet alsof corona voorbij is, maar dat is nog niet zo. Kijk maar naar de cijfers: er vallen weer meer doden dan voorheen. Ik hou het mijne dus gewoon nog even op.”

Volledig scherm Nick is op pad met Mats, zonder mondmasker. © Sofie Van Waeyenberghe

“Als ze zeggen dat het niet meer moet, dan zie ik het probleem niet”, vindt Nick (37) dan weer. Hij is op pad met de kleine Mats (1,5 jaar). “Op mijn werk in Brussel draag ik mijn masker wel nog. Omdat het moet. Op zich maakt het mij niet uit. Ik ben zeker niet bezorgd.”

Volledig scherm Els Van Boxel van bakkerij Van Opstal-Van Boxel. © Toon Verheijen

Dat de mondmaskerplicht op de meeste plaatsen verdwijnt, wordt ook bij Els van Boxel van bakkerij Van Opstal-van Boxel in Hoogstraten op gejuich onthaald. “Eindelijk kunnen we onze klanten weer echt zien en ze ook weer zien lachen. Dat is echt zalig. Voor heel wat klanten is het nog wel wennen, want ze zetten het uit gewoonte nog op. Maar ik vermoed dat het redelijk snel wel zal verdwijnen.”

Volledig scherm Mirella Palinckx-van Aart van café d'Hoaghste Tyd © Toon Verheijen

Mirella Palinckx-van Aart uit Hoogstraten is blij dat ze klanten weer een koffie met de grootste glimlach kan geven. “Eindelijk moeten we geen politieagent meer spelen. Het was ook leuk om vrijdagochtend tegen de eerste klanten te zeggen: kijk zo zie ik er uit tegenwoordig (lacht).”

Volledig scherm Stefanie Vandenbroucke verkoopt lingerie en homewear in Amandine in Deerlijk. © Joyce Mesdag

Stefanie Vandenbroucke, die al 17 jaar met veel enthousiasme lingerie en homewear verkoopt in Amandine in Deerlijk, is blij. “Ik verkoop een héél vrouwelijk product, dan probeer ik er zelf altijd wat extra vrouwelijk uit te zien: lippenstift, een elegant paar oorbellen,… maar met die mondmaskers ging dat dus niet of veel moeilijker. Nu het masker vandaag eindelijk weer af mag, heb ik voor een feller kleurtje lippenstift gezorgd.”

Volledig scherm Ilse Gillis kiest ervoor om wel nog een mondmasker te dragen in de IKEA. Ze blijkt lang niet de enige te zijn © Marc Baert

Bij IKEA in Zaventem nog heel wat mensen die het masker dragen. “Ik heb zelf een schoonheidssalon, dus ik ben het ondertussen al gewoon om het een hele dag te dragen”, zegt Ilse Gillis uit Perk. “Ook de komende weken ben ik nog verplicht om een mondmasker te dragen, dus het is zeker geen ramp om het hier in de IKEA nog op te zetten. Baat het niet, dan schaadt het niet.”

Volledig scherm uitbaatster Doortja Mazza © RV

“Ook voor ons is het een enorme opluchting”, vertelt Doortje Mazza van kledingwinkel ‘Ravie’ op de Botermarkt in Hasselt. “Altijd moeten werken met een mondmasker heeft er tot geleid dat ik vaak met hoofdpijn naar huis ging. Dat ga ik dus niet meer missen (lacht). Ook de klanten maken vandaag al gretig gebruik van de versoepeling. Er is eigenlijk nog niemand binnengekomen met toch nog het mondmasker op.