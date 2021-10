IN BEELD. De maskers vallen af: “Hoe, dat moet niet meer? Ik weet nog van niks!”

Vandaag zijn we op veel plaatsen eindelijk verlost van de mondmaskers. Het Laatste Nieuws ging langs in winkelstraten, bij kledingwinkels, in supermarkten, in de horeca en merkte dat de mensen vooral opgelucht zijn dat het niet meer moet. Toch kiezen nog heel wat mensen ervoor om het masker te blijven dragen.

Moet het niet meer? Ik weet van niets!

Bij Standaard Boekhandel in de Peperstraat in Ronse stapt Adam Demshep (22) buiten, het mondmasker nog op. Hij valt helemaal uit de lucht als we hem vragen waarom hij vasthoudt aan het dragen van het mondkapje. “Moet dat niet meer? Ik weet van niets. Ik volg de actualiteit niet zo, vandaar. Als het niet moet, dan draag ik het natuurlijk niet meer. Ik ben zelf wel nog maar één keer gevaccineerd, dus ik blijf wel voorzichtig tot ik volgende week mijn tweede prik heb gekregen. Maar dat we eindelijk weer normaal kunnen rondlopen in winkels en in de horeca is natuurlijk schitterend nieuws. Met dank voor de informatie...”

Volledig scherm Adam Demshep valt uit de lucht als hij hoort dat hij geen mondmasker meer moet dragen. "Zucht... Geen idee meer wat de regels zijn." © GEDR

Weer winkelen zonder mondmasker is op de eerste dag toch een beetje wennen. “Fijn dat we het niet meer moeten dragen”, zeggen Griet (41) en zoonlief Celle (12) uit Stabroek, die aan het shoppen waren in winkelcentrum Shopping Promenade in Kapellen. “Het werd echt tijd. Het is toch veel aangenamer en normaler. Je kan weer mensen zien.”

Volledig scherm Monika draagt nog wel haar mondmasker. © emz

Heel wat andere shoppers dragen nog wel hun mondmasker, zo ook Monika uit Stabroek. “Ik vind het nog te vroeg om het niet meer te dragen. Er zijn inderdaad versoepelingen, maar tegelijkertijd is er sprake van een mogelijke vierde golf. Het is ook een beetje een persoonlijke keuze, want volgende week vertrek ik op reis naar Polen om een vriendin te bezoeken. Ik wil vermijden dat ik ziek word.”

Volledig scherm Marie-Rose Coppens draagt haar mondmasker nog aan haar pols. © Anthony Statius

Marie-Rose Coppens (61) uit Deinze draagt het mondmasker rond de pols, terwijl ze haar winkelkar vult in een supermarkt in Astene. “Toen ik de winkel binnenstapte, had ik mijn masker op”, vertelt Marie-Rose. “Pas wanneer ik heel wat mensen zonder masker zag winkelen, besefte ik dat het niet meer moet. Ik heb mijn mondmasker dan ook afgedaan. Wanneer het echt te druk zou worden in één van de gangen, dan zet ik mijn mondmasker liever op.”

Een opmerkelijk hoog aantal klanten koos er voor om toch nog een mondkapje te dragen tijdens het winkelen. “Ik weet dat het niet moet, maar ik draag het uit gewoonte”, zegt Carine uit Kruisem. “In de Eurotuin droegen de meeste klanten het wel nog en dus heb ik het ook maar opgehouden. Het voelt toch nog een beetje onwennig zonder. De klik zal nog wel komen, maar ik blijf toch een beetje voorzichtig.”

Volledig scherm Rudy (72) hield zijn mondmasker nog op. © Sofie Van Waeyenberghe

Ook Rudy (72) houdt kordaat zijn mondmasker aan in een supermarkt in Gent. “Ik vertrouw het gewoon nog niet. Iedereen doet alsof corona voorbij is, maar dat is nog niet zo. Kijk maar naar de cijfers: er vallen weer meer doden dan voorheen. Ik hou het mijne dus gewoon nog even op.”

Volledig scherm Nick is op pad met Mats, zonder mondmasker. © Sofie Van Waeyenberghe

“Als ze zeggen dat het niet meer moet, dan zie ik het probleem niet”, vindt Nick (37) dan weer. Hij is op pad met de kleine Mats (1,5 jaar). “Op mijn werk in Brussel draag ik mijn masker wel nog. Omdat het moet. Op zich maakt het mij niet uit. Ik ben zeker niet bezorgd.”

Volledig scherm Els Van Boxel van bakkerij Van Opstal-Van Boxel. © Toon Verheijen

Dat de mondmaskerplicht op de meeste plaatsen verdwijnt, wordt ook bij Els van Boxel van bakkerij Van Opstal-van Boxel in Hoogstraten op gejuich onthaald. “Eindelijk kunnen we onze klanten weer echt zien en ze ook weer zien lachen. Dat is echt zalig. Voor heel wat klanten is het nog wel wennen, want ze zetten het uit gewoonte nog op. Maar ik vermoed dat het redelijk snel wel zal verdwijnen.”

Volledig scherm Mirella Palinckx-van Aart van café d'Hoaghste Tyd © Toon Verheijen

Mirella Palinckx-van Aart uit Hoogstraten is blij dat ze klanten weer een koffie met de grootste glimlach kan geven. “Eindelijk moeten we geen politieagent meer spelen. Het was ook leuk om vrijdagochtend tegen de eerste klanten te zeggen: kijk zo zie ik er uit tegenwoordig (lacht).”

Volledig scherm Stefanie Vandenbroucke verkoopt lingerie en homewear in Amandine in Deerlijk. © Joyce Mesdag

Stefanie Vandenbroucke, die al 17 jaar met veel enthousiasme lingerie en homewear verkoopt in Amandine in Deerlijk, is blij. “Ik verkoop een héél vrouwelijk product, dan probeer ik er zelf altijd wat extra vrouwelijk uit te zien: lippenstift, een elegant paar oorbellen,… maar met die mondmaskers ging dat dus niet of veel moeilijker. Nu het masker vandaag eindelijk weer af mag, heb ik voor een feller kleurtje lippenstift gezorgd.”

Volledig scherm Ilse Gillis kiest ervoor om wel nog een mondmasker te dragen in de IKEA. Ze blijkt lang niet de enige te zijn © Marc Baert

Bij IKEA in Zaventem nog heel wat mensen die het masker dragen. “Ik heb zelf een schoonheidssalon, dus ik ben het ondertussen al gewoon om het een hele dag te dragen”, zegt Ilse Gillis uit Perk. “Ook de komende weken ben ik nog verplicht om een mondmasker te dragen, dus het is zeker geen ramp om het hier in de IKEA nog op te zetten. Baat het niet, dan schaadt het niet.”

Volledig scherm uitbaatster Doortja Mazza © RV

“Ook voor ons is het een enorme opluchting”, vertelt Doortje Mazza van kledingwinkel ‘Ravie’ op de Botermarkt in Hasselt. “Altijd moeten werken met een mondmasker heeft er tot geleid dat ik vaak met hoofdpijn naar huis ging. Dat ga ik dus niet meer missen (lacht). Ook de klanten maken vandaag al gretig gebruik van de versoepeling. Er is eigenlijk nog niemand binnengekomen met toch nog het mondmasker op.

Volledig scherm Charlien Seys mist het mondmasker niet. © CDR

“Ik ben heel blij dat ik m’n mondmasker eindelijk mag achterwege laten”, vertelt Charlien Seys van Home Sweet Home in Roeselare. “Het is echt niet van de poes om een ganse dag te werken met zo’n masker op en bovendien heb ik maar heel zelden nauw contact met m’n klanten. Ik geloof dat klanten zich heel wat meer op hun gemak zullen voelen en dus ook weer meer tijd zullen spenderen in de winkels. Al hoop ik dat ze toch nog wel wat afstand bewaren zodat we verder de crisis kunnen achter ons laten.”

Volledig scherm Silvie Hoffman laat het masker niet direct achterwege. © CDR

En hoewel het niet meer moet, blijven ook in Roeselare sommige mensen toch niet vasthouden aan hun mondmasker. Silvie Hoffman van broodjeszaak Krokantino blijft haar masker dragen op haar werk. “Ik voel me gewoon veiliger”, zegt ze. “Het maakt me niet uit of m’n collega’s en de klanten wel of niet een masker dragen maar ik vind de stap net iets te groot. Ik vermoed dat ik de komende dagen en weken geleidelijk aan m’n masker vaker achterwege zal laten.”

Volledig scherm "Een verlossend gevoel", zegt Steven Guiot, uitbater van koffiebar Happy Days. © Geert De Rycke

In koffiebar Happy Days in de Oude Vismijn aan de Vlasmarkt in Dendermonde is uitbater Steven Guiot meer dan in zijn nopjes. Hij liet het mondmasker vrijdagochtend meteen links liggen. “Voortaan kunnen we onze stralende glimlach weer tonen aan de klanten en daar zijn we heel blij om”, zegt hij. “Dit geeft een verlossend gevoel. Nog meer dan bij de heropening van de horeca eerder dit jaar, voelt dit pas echt als dé bevrijding na de coronacrisis.”

Volledig scherm Ines van Biesen houdt voorlopig het mondmasker wel op. © Geert De Rycke

Wie er wel bewust voor kiest nog altijd een mondmasker te dragen is Ines Van Biesen (50). Komen er klanten in haar winkel voor lederwaren Passarella aan de Brusselsestraat in Dendermonde, dan zet ze haar mondmasker meteen op. “Ik kijk de kat nog een beetje uit de boom”, zegt ze. “Ik wil mijn klanten graag het gevoel geven dat ze hier absoluut niets te vrezen hebben.”

Volledig scherm Verkoopster Erica is opgelucht. © Foto Ronny De Coster

Verkoopster Erica is opgelucht dat de mondmaskers niet langer verplicht zijn op het werk. Ze werkt bij bakker Redgy Taerwe in Zingem. “Ik ben blij dat ik de klanten hun gezicht kan zien. Zelf moet ik alvast niet meer zo roepen om verstaanbaar te zijn.”

Volledig scherm Veronique Debay van kledingzaak Cardelly. © Leen De Bleser

“Ook ik heb vanmorgen met een vreemd gevoel mijn winkel geopend”, zegt Veronique Debay van kledingzaak Cardelly in Sint-Truiden. Ik heb mijn masker niet meer aan, maar voel nog steeds een rare reflex om iets over mijn neus te trekken wanneer klanten binnenkomen”, lacht Veronique.

Volledig scherm De mensen stralen weer, zonder mondmasker, zoals hier Melanie Reynaert, aan de kassa in Carrefour Leie Express © Peter Lanssens

In de supermarkt Carrefour Leie Express in Kortrijk droeg vrijdag zeker de helft van de klanten een mondmasker. Wat niet nodig was, want het was er niet razend druk. “Ik stond er nog niet bij stil, ik las het nieuws pas vijf minuten geleden in een krant op de bus, waar je je mondmasker wel nog moet dragen”, vertelt Melanie Reynaert (32) uit Bissegem. Ze zette haar mondmasker meteen af, nadat we er haar over aanspraken.

Volledig scherm Klant Jennie Nys laat het mondmasker nog even op, Kurt Verhulst van groenten- en fruitzaak Huis Vanassche laat het al achterwege. "Iedereen moet doen waar hij of zij zich goed bij voelt." © vdi

In groenten-, fruit en delicatessenzaak Huis Vanassche in Izegem poseerde het personeelsteam ’s morgens al op sociale media met een kamerbrede grijns. Toch zijn er ook in Huis Vanassche nog mensen die hun mondmasker nog blijven opzetten. “In een voormiddag heb ik toch vier klanten gehad die daar voor kozen”, vertelt Kurt. Ook Jenny Nys (70) draagt nog een mondmasker. “Daar voel ik me, zeker in deze periode, nog het meest comfortabel bij”, zegt ze. “Op mijn leeftijd wil ik geen enkel risico nemen. Op termijn zal ik dat mondmasker wel laten varen, maar nu wil ik het zeker nog dragen.”

Volledig scherm Afscheid van de mondmaskers Atheneum en Campus Creo © rv

De leerlingen en het onderwijsteam van campus Creo in Lokeren verzamelden op de speelplaats om vaarwel te zeggen aan hun mondmasker. “We vormden samen het woord ‘Freedom’ en zwaaiden met onze mondmaskers enthousiast naar een drone die het hele gebeuren filmde”, zegt Stephan Beirnaert, communicatiedirecteur van de VLOT!-scholengroep.

Volledig scherm Steven Segerinck steekt één van de mondmaskers die hij aan het plafond bevestigde in brand. © Jurgen Geyselings

In café De Dreef aan de sporthal in Vorselaar hing cafébaas Steven Segerink zijn laatste mondmaskers aan het plafond en vanavond staat er een ‘mondmaskerfuif’ op de agenda.

Volledig scherm Marianne en Marina op de Hopmarkt in Aalst, zonder mondmasker. © Swirko

“Ik ben bij de dierenarts geweest en daar heb ik het nog opgezet”, zegt Marianne, die samen met Marina over de Hopmarkt in Aalst loopt. “Als ze het vragen, heb ik het mondmasker dus wel nog mee en zet ik het op. In de winkel daarnet heb ik het afgezet, want de uitbaatster had het ook niet aan”, zegt Marianne, die we samen met Marina tegen het lijf lopen op de Hopmarkt. “Het is een echte verademing. Nu zien ze me tenminste lachen”, zegt de dame.

Volledig scherm Het personeel van Sava neemt met plezier afscheid van het mondmasker © David Legreve

In horecazaak Sava op de Grote Markt in Mechelen werd donderdagavond naar middernacht afgeteld alsof het Nieuwjaar was. “Het werd ook stilaan een komedie: onze klanten zaten met tien naast elkaar aan de toog zonder masker, ik stond aan de andere kant urenlang te werken mét masker”, zegt Karel Meyer. “Ook onze medewerkers konden na middernacht eindelijk weer opgelucht ademhalen. Wat zijn we blij dat we eindelijk elkaars glimlach weer kunnen zien.”

Volledig scherm De scholieren van het Spectrumcollege uit Lummen houden hun mondmasker nog eventjes op. © Christophe Maertens

In Ieper heersen er dan weer wat gemengde gevoelens. Luna Deferm en Emily Snyers, leerlingen van het 5de middelbare in het Spectrum College in het Limburgse Lummen, dragen bijvoorbeeld hun masker wél nog. “We kregen een mail van school dat we ons mondmasker op de bus moesten blijven dragen, omdat het gewoon veiliger is”, zegt Luna. “Op school was het enkel nog verplicht in de gang, in de klas hoefde het niet meer. Ik denk echter dat ik het masker nog even zal ophouden. Het is sowieso even aanpassen en we zijn het nu gewoon.”

Volledig scherm Marleen Versavel werkt in bakkerij 't Belfort, en is blij dat ze van het masker af is. "Nu versta ik de klanten weer fatsoenlijk. Dat plexischerm blijft wél staan, want helemaal veilig voel ik me toch nog niet." © Christophe Maertens

Ander verhaal bij de handelaars. Die zijn maar wát blij dat ze er vanaf zijn, lijkt het wel: Marleen Versavel (62) werkt in bakkerij ’t Belfort in Ieper. “Ik vind het supergoed, je begrijpt de mensen veel beter, iets wat voor mijn werk heel belangrijk is. Ik kan opnieuw ademen. “Het scherm mag blijven staan, want ik ben wel bang voor Covid. Ik was heel vroeg gevaccineerd en hoor nu dat ik een derde prik moet krijgen. Misschien heb ik op dit moment niet veel antistoffen meer, je weet dat niet.”

Terug naar de States

In Brugge zijn Christiane Dubois, haar dochter Sylvie en haar man Greg dan weer minder op hun gemak zonder mondmasker. Ze houden het dan ook op. “We willen straks ook virusvrij terug naar Virginia in de States”, zegt Greg. “Het was al een hele onderneming om hier te geraken. We moeten ook nog terug.”

Volledig scherm Christiane Dubois, dochter Sylvie en echtgenoot Greg uit de USA houden hun masker nog op. "We willen ook virusvrij weer naar Virginia." © Benny Proot

in Hasselt lijkt iedereen het mondmasker dan weer thuisgelaten te hebben. Op een paar enkelingen na dan, die het ophouden ‘omdat ze het toch al gewend zijn’. Hier merk je dat ze er echt op hebben zitten wachten. “Ik deed het de laatste tijd ook niet altijd helemaal correct meer aan, en dat zakte dan wel eens om toch maar adem te kunnen halen... ”, zegt Dirk Hendrickx van De Goei Goesting op de Zuivelmarkt.

Ritueel verbrand

Bij herenkledingzaak eM Fashion op de Grote Markt in Boom is het zelfs reden tot een feestje. “We vieren dit weekend het einde van de mondmaskers met een hapje, een drankje en tien procent korting”, zegt zaakvoerder Matthias Gerinckx. De signalisatie met alle coronamaatregelen op is ook nergens meer te zien in de zaak. “Die heb ik gisterenavond al weggenomen en ritueel verbrand”, lacht Gerinckx. “Op den duur was het een gewoonte geworden, zo’n mondmasker. Maar het was zeker geen fijne gewoonte. Tijdens het passen van kleding bleek dat toch héél hinderlijk te zijn.”

Quote Ik lijd aan COPD, een longaandoe­ning waarbij de luchtwegen meer en meer vernauwen en longblaas­jes beschadigd en vernietigd worden. Voor mij was het soms moeilijk om te ademen als ik een mondmasker moest dragen. Maar omdat het moest, deed ik het wel, ook al voelde ik mijn eigen gezondheid erdoor achteruit­gaan Antonella Lo Savio van pastabar Pastonella in Boom

Volledig scherm Antonella Lo Savio in haar nieuwe pastabar. De vrouw lijdt aan COPD, een aandoening die de longblaasjes aantast. Dat zij het mondmasker achterwege mag laten, is dus een hele opluchting. © Ben Conaerts

Voor Antonella Lo Savio van de gloednieuwe pastabar Pastonella in de Blauwstraat is het misschien zelfs wel beter voor haar gezondheid nu. “Ik lijd aan COPD, een longaandoening waarbij de luchtwegen meer en meer vernauwen en longblaasjes beschadigd en vernietigd worden. Voor mij was het soms moeilijk om te ademen als ik een mondmasker moest dragen. Maar omdat het moest, deed ik het wel, ook al voelde ik mijn eigen gezondheid erdoor achteruitgaan. Maar ik ben heel gelukkig dat ik het mondmasker voortaan af kan laten.”

Weer beste van mezelf geven

Voor Bart Schockaert van Wholly Spirits in Leeuwergem is het een opsteker. De man heeft maar liefst 1.000 verschillende whiskey’s, 300 rums en zo’n 250 gins in huis. “Klanten krijgen graag een woordje uitleg bij de fles die ze kopen of ik laat ze proeven als ze nog twijfelen, maar met een mondmasker op is dat best vervelend. Ik ben ook nogal expressief tijdens mijn uitleg maar dat hebben de klanten een hele tijd moeten missen. Nu de mondmaskers weg mogen, kan ik weer het beste van mezelf geven.”

Volledig scherm Bart Schockaert moet het hebben van zijn expressie als hij een fles whiskey, rum of gin aanprijst. © Frank Eeckhout