IN BEELD. Bakken, braden, zoeken naar verkoeling en véél aanschuiven: zo trotseerde Vlaanderen de hitte

Zaterdag was het de warmste dag van het jaar tot dusver in Vlaanderen. In het binnenland steeg het kwik zelfs tot boven de 30 graden. Voor de een betekent dat dolle pret, voor de ander is het zoeken naar verkoeling. Onze redactie maakte een overzicht van alle plekken waar jullie van het zonnetje genoten of de schaduw opzochten.

Mensen zoeken verkoeling aan zee

Drukte in Brussel-Zuid. © VTM NIEUWS

In vele stations is het een hele ochtend ontzettend druk geweest. Het station Gent-Sint-Pieters was eivol rond het middaguur, maar vooral in het Brusselse Zuidstation was het over de koppen lopen. Door het mooie weer trekken heel wat dagjestoeristen naar zee. De treinen zaten overvol.

Een blik op de drukke zeedijk van Oostende © Benny Proot

Eenmaal aan de kust was het ook erg druk. In de Oostendse binnenstad bijvoorbeeld. Daar kleurde de druktebarometer zelfs oranje. De barometer werd ingevoerd naar aanleiding van de coronamaatregelen en is nog altijd actief. Ook op andere plaatsen aan de kust was er drukte.

Naast de duizenden treinreizigers die in Oostende toekwamen, zakten ook vele mensen met de auto af naar de kust. De Oostendse politie schakelde het mobiliteitsplan in om de grote drukte van toestromende toeristen te verwerken. De aanschuivende auto’s werden afgeleid naar de parkings aan de rand van de stad. Alle parkings in de binnenstad waren immers al volzet.

Recreatiedomeinen volzet

Drukte aan de Blaarmeersen in Gent. © Sofie Van Waeyenberghe

Ook wie niet naar zee trekt zocht vaak verkoeling bij het water. In het Boekenbergpark in Deurne-Zuid vonden meer dan 2.000 zwemmers gratis afkoeling in de ecologische zwemvijver. In blokken van 150 werden de bezoekers toegelaten. Op hete dagen hanteert de stad Antwerpen, eigenaar van het zwemparadijs, het systeem van blockzwemmen. Dat wil zeggen vijftien minuten aanschuiven om dan even lang te mogen zwemmen.

De strandzone van de Blaarmeersen in Gent en het recreatiepark De Nekker in Mechelen waren zaterdag volzet. Er werd in de namiddag gevraagd om niet meer naar die plekken te trekken. “De strandzone van de Blaarmeersen is volledig volzet. Mensen die nog willen vertrekken, raden we af om nog naar de Blaarmeersen af te zakken”, tweette de stad Gent. En de politie van de zone Mechelen-Willebroek vroeg om niet meer naar De Nekker te gaan. “Het verzadigingspunt is bereikt.”

Niet ver van De Nekker kende ook het sport- en recreatiegebied van Sport Vlaanderen in Hofstade een drukke dag. De tickets voor het strand waren al snel na de middag uitverkocht. Op beelden is te zien hoe aan de ingang van het domein een lange rij mensen stond te wachten. Op het piekmoment was het daar tot een uur lang aanschuiven.

Bij recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas hing ook het bordje ‘volzet’ uit. Er worden in De Ster dagelijks tot 4.000 bezoekers toegelaten. Die tickets waren ook snel de deur uit. Alleen mensen met een abonnement konden na de middag nog binnen. Lees er hier alles over.

Voor recreatiedomein De Ster zijn de tickets voor vandaag uitverkocht. © jvs

Grote drukte ook in de openluchtzwembaden

De openluchtzwembaden doen net als de recreatiedomeinen gouden zaken tijdens deze hittedagen. Bij LAGO Kortrijk Weide, een zwemparadijs met buitenbaden aan het Nelson Mandelapark, waren er minstens 2.000 reserveringen gemaakt. Er daagden uiteindelijk 2.500 bezoekers op, waaronder veel Fransen die niet hadden gereserveerd. Een deel van hen probeerde illegaal binnen te komen door over hekken te klimmen. De situatie dreigde zodanig uit de hand te lopen dat het zwembad zelfs vroeger te deuren moest sluiten.

Ook andere openluchtzwembaden zagen veel bezoekers over de vloer komen. Bij De Krekel in Izegem stond er al een lange rij mensen aan te schuiven nog voor het zwembad openging. Op amper anderhalf uur tijd waren alle 1.400 tickets de deur uit.

Op foto’s van onze fotograaf Geert De Rycke is dan weer te zien dat behoorlijk wat volk richting het openluchtzwembad in Hamme afzakte.

Gezellige drukte in het openluchtzwembad in Hamme. © Geert De Rycke

