Ilse Uyttersprot slechts één van de vele vrouwen die dit jaar vermoord werden door hun (ex-)partner: “De gelofte ‘Tot de dood ons scheidt’, krijgt zo een heel andere betekenis.”

Vandaag, 25 november, is het Internationale dag van geweld tegen vrouwen. Behalve Ilse Uyttersprot, de oud-burgemeester van Aalst, werden dit jaar al meer dan 20 vrouwen vermoord in België, vaak door hun (ex)-partner. Om aandacht te vragen voor deze problematiek werden de afgelopen dagen meerdere acties op poten gezet.

Volgens Europees onderzoek uit 2015 kreeg 30 procent van de Belgische vrouwen boven 15 jaar al met seksuele intimidatie te maken, terwijl 36 procent met fysiek of seksueel geweld geconfronteerd werd. In 50 procent van die gevallen is de pleger de (ex-)partner. Volgens cijfers van de parketten waren er in 2019 in België 150 gevallen van (potentieel) dodelijk partnergeweld, waarbij twintig personen stierven. “De gelofte ‘Tot de dood ons scheidt’, als een ontroerende liefdesverklaring bedoeld, kan zo een heel sinistere bijklank krijgen”, aldus enkele CD&V-politici. Afgelopen vrijdag trokken ze namens Vrouw & Maatschappij naar de Grote Markt in Kortrijk, om er aan het stadhuis een wit lintje aan burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) te overhandigen.

Acties

In het weekend volgden meerdere acties op initiatief van Mirabal, een platform van verenigingen tegen vrouwengeweld. In steden als Kortrijk, Brussel, Antwerpen, Gent, Leuven en Hasselt kwamen betogers samen hun punt duidelijk te maken. Dat deden ze onder meer door hun handen paars te kleuren, Canción Sin Miedo (een Mexicaans strijdlied waarin vrouwen het einde van femicide eisen, red.) te zingen, voor elk van de 21 Belgische slachtoffers van dit jaar een paar schoenen neer te zetten en door spandoeken en protestborden te tonen. “Protesteren in deze tijden is niet vanzelfsprekend maar broodnodig”, zegt initiatiefneemster in Leuven Juna Ghaye daarover.

Ook deze week bleven er signalen komen dat het geweld tegen vrouwen moet stoppen. “Huiselijk geweld tegen vrouwen wordt vaak doodgezwegen, maar het gezin is voor veel vrouwen een gevaarlijke plek”, aldus sp.a-gemeenteraadslid uit Erpe-Mere Anja Vanrobaeys. Cijfers die ze bij de politiezone heeft opgevraagd, laten zien dat de gemeente in 2018 zo'n 147 klachten telde. Een jaar later waren dat er 196 en dit jaar al 131. “Om die reden laat de gemeente cultuurhuis Emotia vandaag oranje kleuren”, zegt ze nog. Andere steden en gemeenten, zoals Oudenaarde en Sint-Niklaas, brachten eveneens oranje in het straatbeeld.

Volledig scherm Een beeld van de betoging in Brussel afgelopen weekend. © Dieter Nijs

Bont en blauw

De protestacties komen niet uit het niets. Denk maar aan schepen en oud-burgemeester Ilse Uyttersprot (CD&V) die vermoord werd teruggevonden. Even later heeft haar toenmalige vriend Jurgen D. zichzelf aangegeven. Hij zou haar hebben doodgeslagen met een hamer, die hij in een aanpalende kamer ging halen. Hij beweert dat hij nog altijd niet weet waarom zijn vriendin per se dood moest, iets wat vrienden en familie van de oud-burgemeester van Aalst betwisten. Ze geloven niet dat iemand plots een hamer gaat zoeken en dan schijnbaar zonder enige reden een moord pleegt. Ze vermoeden dat de twee die nacht ruzie hadden. Onder andere omdat een vriendin van Ilse na de moord al meldde dat ze wist dat ze een punt zou zetten achter de relatie.

Ook Sanja K. (43) uit Wechelderzande stierf door partnergeweld. Al vele jaren zag haar lichaam regelmatig bont en blauw. “Van de trap gevallen”, beweerde ze telkens. Maar in werkelijkheid ranselde haar echtgenoot Jasmin K. haar regelmatig af. Dat is haar dan ook fataal geworden. Jasmin K. geeft toe dat hij zijn vrouw geslagen heeft met een verlengkabel. “Maar volgens de wetsdokter ging hij nog verder. Er ook zijn aanwijzingen van fors stompend en kneuzend geweld (met een zwaar voorwerp, red.). De man kan zich dat zogezegd niet meer herinneren, maar het waren allemaal zeer recente verwondingen”, aldus nog Annarita Vorsters, advocate van de nabestaanden van Sanja.

In tegenstelling Jasmin K. bekent Carlos Machado Lopes Correia (43) wel alle feiten. De Portugese man bracht zijn vriendin Nancy De Landtsheer (51) 4 juli 2018 om het leven. Hij wurgde haar met een paraplu tijdens een geschil in hun appartement in de Arendshoflaan in Deurne. Dat zou hij gedaan hebben nadat hij ontdekt had dat zijn vriendin, die vroeger als prostituee werkte, opnieuw klanten aan het zoeken was. Hij kon dat niet verdragen en had haar daarom gedood. Het was trouwens niet de eerste keer dat de twee een gewelddadige ruzie hadden. In het totaal werden er tussen 2008 en 2018 maar liefst 22 politionele interventies geteld, waarvan 8 processen-verbaal omdat Carlos Nancy had aangevallen.

Quote Zijn stoppen sloegen door toen zij hem meedeelde dat ze iemand anders had. Hij heeft daarop een mes gepakt en haar aangeval­len Vanessa Penninger, advocate Michel T.

Laatste adem

Ook Miriam Van Poel (68) was het slachtoffer van voorafgaand partnergeweld, wat ze uiteindelijk met haar leven moest bekopen. “Emmanuël Van Den Steen bracht haar op zeer gewelddadige wijze om. Haar lichaam was tot 7 centimeter diep doorboord. Het hof hield ook rekening met het aantal messteken (vijf, red.) en de plaats waar deze werden toegebracht", klok het tijdens het assisenproces. De ex-kinesist kreeg een celstraf van 24 jaar voor doodslag.

Naomi Melaer was amper 25 toen ze haar laatste adem uitblies. 3 april werd ze dood aangetroffen in de badkamer van het huis in Zonhoven waar ze nog maar sinds 1 januari met haar partner Christophe V. (36) samenwoonde. De feiten: een ruzie die zwaar uit de hand zou zijn gelopen waarbij Naomi in de klappen deelde, zouden een dag eerder zijn gebeurd. Vrienden van Naomi vertelden dat ze al een tijdje een minder goede relatie hadden. Hij kon bijzonder jaloers zijn, had ze recent nog verklaard aan vrienden. Ze zou ook hebben aangestuurd op het beëindigen van de relatie.

Volledig scherm Christophe V. en slachtoffer Naomi Melaer. © RV

Nog in Limburg werd dezelfde maand Anja Vlayen (49) om het leven gebracht met een mes. Michel T., met wie ze enkele dagen eerder gebroken had gebroken, was de dader. Anja zou haar persoonlijke spullen bij hem ophalen, toen het tot een confrontatie kwam. In eerste instantie verzon Michel T. nog een smoes dat hij zijn ex-vriendin dood terugvond, en dat het om een wanhoopsdaad ging. Maar duidelijke messteken toonden snel aan dat er kwaad opzet in het spel waren. “Zijn stoppen sloegen door toen zij hem meedeelde dat ze iemand anders had. Hij heeft daarop een mes gepakt en haar aangevallen”, aldus zijn advocate Vanessa Penninger.