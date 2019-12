Ilse (39) vertrok in april voor loodzware operatie naar Amerika: “Die steun zullen we nooit vergeten”

In december blikken we in 10 verhalen terug op 2019 in regio Kempen. Voor Ilse Van Gestel en haar gezin uit Vosselaar werd het een zwaar jaar . Ilse moest voor een zware operatie aan haar bekken prothese naar Amerika omdat geen enkele Europese arts het aandurfde. Het werden zware weken, maar sindsdien gaat de gezondheid van Ilse erop vooruit. Haar dorpsgenoten, die 30.000 euro voor haar wilden inzamelen, haalden maar liefst 50.000 euro op. 20.000 euro ging naar De Warmste Week.