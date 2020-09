Exclusief voor abonnees

Illegale kotfeestjes, online studentenfestival en 50 meter hoog in de lucht: universiteiten en hogescholen trappen vreemdste academiejaar ooit af

21 september 2020

Met z’n honderden in een aula gepropt, allemaal samen in een labo voor praktijklessen, tijdens de pauzes keuvelen met de medestudenten over hoe de zomer was of nieuwe vrienden maken. Dat zijn allemaal dingen die op dit moment niet kunnen. En toch waren de universiteiten en hogescholen vandaag klaar om de studenten te ontvangen voor de eerste dag van het nieuwe vreemde academiejaar – compleet coronaproof natuurlijk. Met mondmasker en handgel, zoals ook de studenten het moeten doen, gingen wij een kijkje nemen.