Zwaar verslavende drugs crystal meth voor het eerst aangetroffen in Ieper: gebruiker voor rechter Christophe Maertens

13 januari 2020

12u14 2 Ieper Bij een man uit Ieper, die voor de rechtbank staat, werd crystal meth gevonden, een zwaar verslavende drug. Het was blijkbaar de eerste keer dat er in Ieper dergelijke spul werd aangetroffen.

“Toen zijn jonge moeder in het ziekenhuis lag met Parkinson, maakte hij van hun appartement een drugskot.” Dat zei de openbare aanklager op de Ieperse rechtbank over de 22-jarige D.C. De man riskeert van de Ieperse rechter een jaar cel te krijgen voor drugsfeiten. De man liep tegen de lamp toen de politie van de zone Arro Ieper lucht kreeg van drugsgebruik in aanwezigheid van minderjarigen. Bij een huiszoeking werden sporen van recent drugsgebruik gevonden. De dag dat D.C. voor de raadkamer moest verschijnen, werd hij opnieuw opgepakt. Ditmaal omdat hij met een bolletjesgeweer op voorbijgangers en kinderen begon te schieten. Er vond opnieuw een huiszoeking plaats en toen vonden de speurders heroïne, cannabis en crytal meth. Dat laatste is een zwaar verslavende drug. Crystal meth is een witte kristalvormige harddrug die kan worden gesnoven, gerookt of gespoten. Het gaat om een vorm van amfetamine of speed, met gelijkaardige effecten, wel vele malen krachtiger. De straatwaarde van een gram crystal meth is zo’n 100 euro.

8 maanden voorarrest

De twintiger, die zich ook moet verantwoorden voor dealen aan minderjarigen, zit momenteel al zo’n 8 maanden in voorarrest. “We vragen of het stuk voorarrest als effectief wordt uitgesproken, de rest kan met voorwaarden”, zegt meester Christine Onraet, die het opneemt voor de twintiger. De rechter uitte daarbij wel zijn bedenkingen. In de loop van het voorarrest verloor de beklaagde immers zijn huurwoning, waardoor hij geen dak boven zijn hoofd meer heeft. “Uw vrijheid moet goed worden voorbereid.” Vonnis op 10 februari.