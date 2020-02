Zwaar verslavende drug crystal meth voor het eerst aangetroffen in Ieper: gebruiker veroordeeld tot celstraf Christophe Maertens

11 februari 2020

08u25 6 Ieper De rechter in Ieper veroordeelde een 22-jarige man uit Ieper tot een celstraf, deels met uitstel, voor drugsfeiten. De twintiger gebruikte onder meer het zwaar verslavende crystal meth, gevaarlijk spul dat voor het eerst werd aangetroffen in Ieper.

“Toen zijn jonge moeder in het ziekenhuis lag met Parkinson, maakte hij van hun appartement een drugskot”, aldus de openbare aanklager over de 22-jarige Ieperling. De man werd voor de rechter gebracht voor verschillende inbreuken op de drugswetgeving. Hij liep tegen de lamp toen de politie lucht kreeg van zijn activiteiten. Zo gebruikte hij drugs in aanwezigheid van minderjarigen. Bij een huiszoeking werden sporen van recent drugsgebruik gevonden. De dag dat de man voor de raadkamer moest verschijnen, werd hij opnieuw opgepakt. Ditmaal omdat hij met een bolletjesgeweer op voorbijgangers en kinderen begon te schieten. Er vond opnieuw een huiszoeking plaats en toen vonden de speurders heroïne, cannabis en het zwaar verslavend crystal meth. Crystal meth is een witte kristalvormige harddrug die kan worden gesnoven, gerookt of gespoten. Het gaat om een vorm van amfetamine of speed, met gelijkaardige effecten, maar wel vele malen krachtiger. De straatwaarde van een gram crystal meth is zo’n 100 euro.

De rechtbank veroordeelde de twintiger tot 18 maanden cel, waarvan het deel dat hij in voorarrest zat als effectief wordt aanschouwd. Hij zal zich wel aan een aantal voorwaarden moeten houden.