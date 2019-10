Zusjes vinden bisschoppelijke lepel van Yper Museum Christophe Maertens

07 oktober 2019

13u20 1 Ieper Na een spannende zoektocht hebben de drie Ieperse zusjes Guillia, Lya en Meadow de bisschoppelijke lepel gevonden. Ze winnen vijftien tickets voor Bellewaerde Aquapark.

In de marge van de tentoonstelling ‘Graven in de Stad’, die in het Yper Museum loopt, lanceerde het museum de wedstrijd ‘Zoek de bisschoppelijke lepel’. Op die tentoonstelling moesten de deelnemers coördinaten verzamelen en die leidden naar de plek waar de bisschoppelijke lepel lag begraven. De ultieme tip werd zondag bekendgemaakt. De drie zusjes trokken naar het Hamiltonpark, waar ze een houten kistje met de lepel uit de grond haalden. Guillia, Lya en Meadow gaan met vijftien tickets voor Bellewaerde Aquapark naar huis.