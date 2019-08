Zuiderse BBQ voor ondernemers Christophe Maertens

29 augustus 2019

18u09 0 Ieper De Ieperse ondernemers krijgen een uitnodiging in de bus voor de Zuiderse BBQ.

Dat initiatief wordt georganiseerd door de vzw Centrummanagement, Horeca Ieper en UNIZO Ieper. De Zuiderse BBQ vindt plaats op donderdag 5 september vanaf 19.30 uur. De locatie voor het evenement is de binnenkoer van de Lakenhalle en het museumcafé. De ingangsprijs is 50 euro per persoon. Wie nog niet is ingeschreven kan dat doen via economie@ieper.be en dat tot 2 september.