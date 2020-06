Zorgsector voert actie aan Jan Yperman Ziekenhuis: “Na het applaus geen beloften, maar daden” Christophe Maertens

18 juni 2020

12u42 4 Ieper Net als elders in Vlaanderen vond vandaag donderdag aan het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper een ACV Plus-actie plaats. “We vragen om het gewaardeerde applaus en de hartverwarmende steunbetuigingen om te zetten in structurele oplossingen.”

Enkele actievoerders stelden zich deze ochtend op aan de personeelsingang van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. De demonstranten deelden via borstelstokken pamfletten uit aan al wie voorbijkwam. “We doen dat om de social distancing te respecteren”, zegt Johan Couchez van ACV Plus. Op een spandoek stond te lezen: “Na het applaus geen beloften, maar daden.”

“Door corona kan er geen grote betoging doorgaan. Daarom nemen zoveel mogelijk zorginstellingen en organisaties aan deze Non-Profit Actiedag deel met een creatief actiemoment.” De actievoerders vragen om het gewaardeerde applaus en de hartverwarmende steun betuigingen om te zetten in structurele oplossingen. “Ineens betitelde de overheid de sector als een ‘essentiële sleutelsector voor de samenleving’. Was dat alleen maar een schouderklopje voor even? Om nadien terug over te gaan tot de orde van de dag? Naar opnieuw telkens maandenlange acties en onderhandelingen voor er voor zorg, welzijn en cultuur een stapje vooruit kan worden gezet? Wij zullen niet accepteren om na corona gewoon voort te doen met de problemen die voor de crisis al decennialang aangekaart zijn. En die nu pijnlijker dan ooit poedelnaakt zijn blootgelegd. Inzicht moet leiden tot een structurele politieke aanpak, in overleg met de sector. Kleur bekennen dus, geen smoesjes meer.”

Ook op de sociale media werd met filmpjes en foto’s actie gevoerd. Dat was het geval in het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart en vereniging Ons Tehuis in Ieper.