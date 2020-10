Zorgkundige voor rechter voor tal van diefstallen: “Het is erg dat ze toesloeg bij hulpbehoevende mensen” Christophe Maertens

06 oktober 2020

13u16 0 Ieper Voor de rechter in Ieper staat een zorgkundige terecht voor een hele reeks diefstallen bij oudere mensen die door de vrouw werden verzorgd. De beklaagde ontkent het grootste deel van de feiten. “Ik heb mij nooit uitgegeven als iemand van Familiehulp.”

De vrouw wordt verdacht van een hele reeks diefstallen. Zo ging ze bij mensen binnen als medewerkster van Familiehulp. Ze stal, althans volgens het openbaar ministerie, onder meer geld uit een handtas en uit een portefeuille. Ze sloeg ook toe in het appartement van een 86-jarige man terwijl die een dutje aan het doen was. Toen hij wakker werd, merkte hij dat er iets was gestolen. In een ander geval ging de beklaagde binnen bij iemand en zou ze zich hebben voorgedaan als iemand van Familiehulp. Net op dat moment was er daar echter een echte verpleegkundige van Familiehulp.

Wit-Gele Kruis

Op de rechtbank meldde niet alleen Familiehulp zich als burgerlijke partij, ook het Wit-Gele Kruis deed dat. “Het deed de ronde in Ieper: een verpleegster van het Wit-Gele Kruis steelt. Je kan je wel voorstellen hoe de goede naam van onze organisatie daardoor werd kapot gemaakt”, aldus meester Francis Ver Elst, de advocaat van de zorgorganisatie.

De zorgkundige werkte een tijde in Huize Zonnelied en ook daar liet ze zich niet onbetuigd. “Van mijn tante pikte ze juwelen”, aldus een man die op de rechtbank een schadevergoeding kwam vragen. “Het verlies daarvan veroorzaakte heel wat emotionele pijn en mijn tante lag er nachten wakker van. Ik stel voor dat die vrouw een beroepsverbod wordt opgelegd.” Het slachtoffer vraagt een schadevergoeding 2.263 euro.

Camerabeelden

De openbare aanklager tilt zwaar aan de zaak en vordert een effectieve celstraf en een effectieve geldboete tegen de vrouw. “Het is erg dat ze toesloeg bij hulpbehoevende mensen.” Opvallend was dat waar de vrouw vertrok, de diefstallen ophielden. Desalniettemin ontkent ze het grootste deel van wat het openbaar ministerie haar ten laste legt. Enkel de diefstallen die onomstotelijk met camerabeelden kunnen bewezen worden, geeft de beklaagde toe. “Ik heb mij niet uitgegeven als iemand van Familiehulp, dat heb ik nooit gedaan. Ook die juwelen heb ik niet gestolen.” Haar advocaat vraagt opschorting met voorwaarden voor de zaken die worden toegegeven. De beklaagde werd ondertussen een paar keer opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis en krijgt momenteel een soort begeleiding door een coach. De zaak staat in voorzetting op 7 december.