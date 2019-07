Zomeraanbod Yper Museum: workshops, theaterwandelingen en speurtochten Christophe Maertens

04 juli 2019

10u08 0 Ieper Wie op zoek is naar een zinvolle, ontspannende uitstap met de kinderen of kleinkinderen, moet het zomeraanbod van het Yper Museum eens bekijken. Er zijn workshops, theaterwandelingen en speurtochten.

Op 10 juli en 17 juli, telkens tussen 14 uur en 15 uur, staat de activiteit ‘Creatief door het Yper Museum’ gepland. Daarbij toont een educatieve gids je enkele leuke plekjes in het museum en daarna ga je als kunstenaar aan de slag. Ook op 10 juli staat de theaterwandeling van Kattenpootjes en narrenstreken op het programma. Dat is wandeling vol interactie, spitse dialogen en leuke spelletjes. Het minimum aantal deelnemers is 10 en het maximum is 25. Op 17 juli is er tussen 15 uur en 16 uur de Kattenjacht, waarbij plekjes die je nog niet kent te ontdekken vallen. In 14 augustus en en 21 augustus duikt de bezoeker met kat Francine in de tentoonstelling ‘Graven in de Stad’. Ook op die dag is er een workshop wol aan de Palingbeek. Op 21 augustus laat Jan Decorte kinderen proeven van het beroep van archeoloog. Op 28 augustus ten slotte kan jong en oud de rondleiding ‘Hoe word ik lakei- of dienstmeid?’ volgen. Meer info en inschrijven via de dienst Toerisme, toerisme@ieper.be of 057/239220.