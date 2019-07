Zoektocht rond Gerard Vermeersch, handelaars hangen quote in etalage Christophe Maertens

08 juli 2019

09u20 0 Ieper Het Yper Museum zoekt handelaars die willen deelnemen aan een zoektocht rond Gerard Vermeersch. Op 15 november opent in het museum een tentoonstelling rond de conferencier.

Gerard Vermeersch werd in Ieper op 8 juni 1923 geboren. Als acteur, leraar en kleinkunstenaar was hij met taal vergroeid, die de vergelijking aankon met zijn Nederlandse collega’s cabaretiers. Hij is onder meer bekend van zijn ‘Kwaremont ligt open’ en van ‘Loodgieter, wanneer kom je lood gieten?’.

Het Yper Museum opent in het najaar een tentoonstelling rond Vermeersch. In dat kader is het museum op zoek naar handelaars die een quote van Vermeersch in de etalage willen hangen. Dat moet worden gebruikt in een zoektocht. Op het zoekformulier komen alle adressen van de deelnemende zaken en alle quotes. Wie erin slaagt om quote en handelaars op een juiste manier te combineren valt in de prijzen. Voorwaarden om deel te nemen is een waardebon met een waarde van 30 euro schenken en het bordje of sticker met de quote moet op een zichtbare plek aangebracht worden. Inschrijven kan via economie@ieper.be en dat tot 15 augustus.