Zoals vanouds: geen blikjes tijdens Monteberg Rally op Iepers grondgebied Christophe Maertens

22 juli 2020

08u10 0 Ieper Hoewel de Monteberg Rally dit jaar door de coronaperikelen werd verplaatst in tijd en plaats, mogen er zoals vanouds tijdens het evenement op grondgebied van Ieper geen blikjes worden verkocht. Dat werd tijdens de laatste Ieperse gemeenteraad beslist.

Op de laatste gemeenteraad werd het politiereglement goedgekeurd dat er, net als andere jaren, geen blikken mogen worden verkocht of gebruikt op plaatsen waar de rally langskomt. Dat is onder meer het geval in Vlamertinge en Dikkebus. De reden van het verbod is dat restafval van blik schadelijk is voor de landbouw. “Wij blijven het betreuren dat het gebruik van drankjes in blik verboden is omdat niet alle toeschouwers op de hoogte zijn van dit lokale reglement”, aldus Nancy Six van oppositiepartij IEPER2030.

De Monteberg Rally zou dit jaar normaal plaatsvinden op 2 en 3 mei in De Klijte, maar werd door de coronacrisis verplaatst naar 29 en 30 augustus, waarbij het rallycentrum verhuist naar Poperinge.