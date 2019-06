Zo zag je Ieper nog nooit: 26 blikvangers in nieuwe stadswandelroute Wandeling van 6,6 kilometer door kattenstad geopend Peter Lanssens

23 juni 2019

09u54 1 Ieper Een nieuwe stadswandeling laat je kennismaken met de 26 grootste blikvangers van Ieper. De route van 6,6 kilometer heeft aandacht voor historische gebouwen en het indrukwekkende verleden van de stad. Maar de tocht biedt veel meer. “De ‘couleur locale’, groene plekjes zoals het Ketelkwaad, het zit er allemaal in”, zegt gedeputeerde Sabine Lahaye-Battheu (Open Vld). De route zal naar verwachting jaarlijks makkelijk enkele tienduizenden wandelaars lokken.

De stadswandelroute is de geactualiseerde opvolger van de Erfgoedwandelroute. Een verhaallijn rond oorlog en vrede ontbreekt niet. Toch draait het niet enkel rond WOI. “Het is een ‘the best of’. Alles wat Ieper te bieden heeft en alles wat je echt moet gezien hebben, zit in de route”, zeggen Glenn Putman en Valérie Heyman van provinciebedrijf Westtoer. De wandeling start aan de Lakenhalle, met vlakbij ook de musea Yper en In Flanders Fields.

Aandacht voor natuur

Onderweg ontdek je 26 blikvangers, met veel aandacht voor natuur. Zo bezoek je de indrukwekkende en groene Vaubanvestingen, met de Rijsel- en Menenpoort als bekendste ankerpunten. Je wandelt ook door het vestingpark Ketelkwaad. Waar je veel beleving hebt zoals door de natuurspeeltuin, de hondenloopweide, het bosland, waterpartijen, ligweiden en schapenweiden. Palend aan het in juni 2018 geopende Ketelkwaad heb je evenementenplein Hamiltonpark. Nog een mooi natuurrijk wandelgebied is het Ieperse Hoornwerkpark, op een helling. En dan is er nog het ruim 40 hectare grote vogelparadijs de Verdronken Weide.

Eten en drinken

Komen eveneens aan bod tijdens de wandeling: het Vleeshuis voor evenementen en congressen, de Vismarkt boven de Ieperlee, de gotische kapel Belle Godshuis, het Merghelynck Museum met aandacht voor Ieperse adel, het gotische huis Het Steen, het groene Zaalhof midden de gelijknamige arbeiderswijk, het Kruitmagazijn met tot drie meter dikke muren, de blootgelegde restanten van de Predikherentoren, het vroegere openluchtzwembad, het gewezen Onze-Lieve-Vrouwehospitaal en de Veemarkt. Er zitten verder enkele kerken in de route: Sint-Pieters, Sint-Jacobs, Sint-Maartens en de Saint-George’s Memorial Church. En er is gedacht aan wie onderweg honger en/of dorst krijgt. Zo kan je De Kazematten bezoeken. Dat is een authentieke brouwerij waar biertjes zoals Wipers Times en Grotten Santé het levenslicht zien. Wandelaars passeren ook aan een brasserie, in onthaal- en informatiecentrum De Kazematten.

De brochure is in vier talen. Zodat ook anderstalige toeristen meer te weten komen over al het bijzonders dat Ieper te bieden heeft. Schepen Diego Desmadryl

Bewegwijzerd met klinknagels

Onderweg ontdek je heel wat gezellige steegjes en pleintjes. De wandelroute is bewegwijzerd met zo’n 120 klinknagels. Het silhouet van de Lakenhalle en de Menenpoort zijn op de metalen klinknagels gegraveerd. Het inrichten van de stadswandelroute kostte zo’n 3.000 euro. Wie een brochure wil over de route, koopt die voor 2 euro bij Toerisme Ieper in de Lakenhalle. “De brochure is niet enkel in het Nederlands, maar ook in het Frans, Engels en Duits”, zegt schepen van Toerisme Diego Desmadryl (Open Ieper). “Zodat ook anderstalige toeristen meer te weten komen over al het bijzonders dat Ieper te bieden heeft.”

Kaart

De brochure heeft ook een handige kaart, met het traject en alle bezienswaardigheden op. De stadswandelroute is een initiatief van Westtoer, de provincie en de stad Ieper. Je kan een brochure ook gratis downloaden op www.westtoer.be/nl/doen/stadswandelroute-ieper of www.toerismewesthoek.be/nl/doen/stadswandelroute-ieper.