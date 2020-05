Zo kun je vanaf 30 mei veilig naar de Ieperse musea: “Reserveren verplicht en aantal bezoekers beperkt” Christophe Maertens

14 mei 2020

19u00 8 Ieper Het In Flanders Fields Museum en het Yper Museum openen op 30 mei opnieuw de deuren. Het aantal bezoekers wordt wel beperkt en je moet op voorhand een ticket reserveren. “De tentoonstelling ‘herSTELLINGEN’ kan eindelijk aan het publiek getoond worden. Maar ondertussen is de digitale versie van die expo ook een bezoekje waard.”

Beide musea brengen de komende twee weken alles in gereedheid, zodat een bezoek veilig kan gebeuren. “We kiezen voor 30 mei in plaats van 18 mei omdat we volop bezig zijn met de voorbereidingen”, zegt schepen van Musea Dimitry Soenen (N-VA). “We ontwikkelen een reservatiesysteem en de vloerstickers met looplijnen worden aangebracht. We verwachten ook dat mensen van buiten Ieper in het begin wat pleinvrees zullen hebben om af te zakken naar de musea en dat dit tegen 30 mei al wat beter zal zijn.”

Geen groepsbezoeken

Het aantal bezoekers dat tegelijk binnen mag, zal beperkt blijven, waardoor er voldoende ruimte is om 1,5 meter afstand te bewaren. Wie een bezoekje plant, moet vooraf een ticket reserveren via een online reservatiesysteem vanaf maandag 25 mei. Groepsbezoeken zijn niet mogelijk. Daarom blijft het Merghelynck Museum voorlopig dicht.

De expo herSTELLINGEN focust op de manier waarop de samenleving zich hersteld heeft na de Eerste Wereldoorlog. Het verhaal van mensen honderd jaar geleden is actueler dan ooit Museumcoördinator Sandrin Coorevits

In het Yper Museum kijken de medewerkers uit om de tentoonstelling ‘herSTELLINGEN’ eindelijk aan het publiek te kunnen voorstellen. “De tentoonstelling stond letterlijk in de steigers om te openen op 21 maart”, zegt museumcoördinator Sandrin Coorevits. “’herSTELLINGEN” maakt deel uit van het West-Vlaamse Feniks 2020-project. De expo focust op de manier waarop de samenleving zich hersteld heeft na de Eerste Wereldoorlog. Het verhaal van mensen honderd jaar geleden is actueler dan ooit. Ook vandaag zien we dat het sociale leven zich langzaam weer herstelt. We vonden dus dat we met het Yper Museum de tentoonstelling een digitaal jasje mochten geven.”

Digitale expo

De digitale tentoonstelling ‘herSTELLINGEN n.C*’(*na corona) kwam er al snel na de sluiting. “We vroegen onze stadsgenoten om foto’s, filmpjes en muziek te posten die verband hielden met de thema’s van de expo. Moderne interpretaties van de troostende middelen die onze voorouders zich honderd jaar geleden toeëigenden: muziek, cultuur, een gezellige thuis, heropstart van het onderwijs en natuur.” ‘herSTELLINGEN n.C*’ is in negen thema’s op de website van het Yper Museum te zien, met 170 inzendingen ondertussen en veel foto’s op www.ypermuseum.be/herstellingen-na-corona.