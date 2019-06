Zillebekedorp wordt vleermuisvriendelijker: rood straatlicht vermijdt verblinding vliegroute Christophe Maertens

11 juni 2019

15u58 0 Ieper Vanaf woensdag 12 juni zullen de inwoners van Zillebeke merken dat een aantal straatlampen in het dorp een ongewoon rood licht uitstralen. Het gaat om een vleermuisvriendelijke LED-verlichting. Daardoor kunnen vleermuizen zich ongehinderd en zonder verblind te worden door het dorp verplaatsen.

“De bedoeling is om langs het Huyspad en de Seelbachdreef een type verlichting te voorzien die geen obstakel meer vormt voor de talrijke vleermuizen die zich langs de Vijverbeek dwars door Zillebekedorp verplaatsen. Uit langdurig onderzoek blijkt immers dat de Vijverbeek in Zillebeke een van de belangrijkste routes voor vleermuizen is”, zegt bevoegd schepen Valentijn Despeghel (sp.a). “De dieren schuilen overdag in de Gasthuisbossen en vliegen ’s avonds kort na zonsondergang naar Zillebekevijver, de Verdronken Weide en de vestingen waar ze naar insecten en andere prooidiertjes zoeken.”

Een heikel punt voor de vleermuizen vormt echter de straatverlichting nabij de beek in het dorp. “Vleermuizen vermijden, als echte nachtdieren, het felle licht van klassieke straatlampen en nieuwe types witte LED-lampen. De UV-stralen van deze lampen verblinden en verwarren de dieren. Ook hierdoor krijgen vleermuizen het steeds moeilijker in ons landschap. Nochtans bewijzen ze ons onschatbare diensten: elke nacht opnieuw vangt elke vleermuis enkele honderden schadelijke of lastige insecten zoals muggen en motten”, aldus de schepen.

Ondertussen bestaat er vleermuisvriendelijke LED-verlichting. Bij die lampen wordt het UV-rijke blauw-witte licht grotendeels weggefilterd en blijft er een warm oranjerood licht over. Dat licht stoort vleermuizen veel minder. “Ook voor ons, mensen, biedt dit gefilterde licht voordelen: het contrastzicht, belangrijk voor de verkeersveiligheid, blijft maximaal en het storende effect van UV-licht op onze slaaphormonen, en dus ons natuurlijke dag- en nachtritme, verdwijnt”, legt Lieven Stubbe van de Ieperse dienst Milieueducatie en Landschapszorg uit.

Het stadsbestuur geniet voor deze vleermuisvriendelijke verlichting een toelage van 50 procent dankzij de samenwerking met het Regionaal Landschap Westhoek. De nieuwe straatlampen verbruiken veel minder energie dan de klassieke straatverlichting. “In het begin zal het wat wennen worden, maar het stadsbestuur is ervan overtuigd dat het publiek geen hinder zal ervaren bij het gebruik van deze nieuwe, vleermuisvriendelijke straatlampen”, zegt de schepen. Om de inwoners van Zillebeke goed te informeren werd een infofolder over dit project huis-aan-huis bedeeld. Later op het jaar, op zaterdag 31 augustus, wordt er in Zillebeke een vleermuizenavond ingericht, waarbij de vleermuizen ook zullen geobserveerd worden.