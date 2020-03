Zillebeke 600 bomen rijker, maandag worden ook bomen geplant in Dikkebus Christophe Maertens

07 maart 2020

Zillebeke is met hulp van scholieren 600 bomen rijker geworden. Maandag is Dikkebus aan de beurt.

De afgelopen dagen werden er heel wat bomen gepland in Ieper. Vorig weekend werden er in verschillende deelgemeenten geboortebossen aangepland en daarnaast werd de IVVO-site in Ieper een stuk groener. De laatste boomplantactie vond plaats in Zillebeke. Samen met leerlingen van De Klaproos en VBS Sint-Vincentius werden er langs de Zandvoordestraat 600 bomen in de grond gestopt. Maandag komen er dan nog eens 2.500 bomen bij in Dikkebus, met medewerking van het plaatselijk schooltje.